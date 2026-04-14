板橋縣民大道路面爆裂 疑白蟻害地下電纜故障

新北市板橋區縣民大道，中午12點多路面爆裂，出現一個長約2米的大坑洞。（圖由周勝考服務處提供）

新北市板橋區縣民大道3段32號道路，今（14）日中午發生台電孔蓋突發性隆起及爆裂情形，影響範圍約長、寬各2公尺，台電公司已在今天下午5點30分修復完成，恢復道路通行。台電表示，初判是白蟻侵蝕造成地下電纜接頭故障，因此發生這起意外。

台電台北南區營業處業務副處長李秀碧表示，今天中午12點37分，在板橋縣民大道路段有一處路面凸起，派員勘查是因為地下電纜接頭故障，現場有找到白蟻窩，初步判斷是蟻害造成。

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至於為何路面會凸起？李秀碧解釋說，因為電纜地下化以後，被埋在柏油路底下，電纜短路時會造成氣體流動、空氣會膨脹，就需要出口，因此把人孔蓋當出口，可是因為人孔蓋被埋在地下，就變成氣體在人孔蓋流通時讓地面隆起，總是要給它出口走，才會造成這起事件發生。

新北市府表示，已確認事故原因為地下高壓電纜故障，引發壓力爆炸所致，不影響電力供應。為了民眾通勤需求，台電及市府工務局已合作完成路面填平作業，於下午5點30分恢復通車，台電將再擇期更換纜線。

板橋縣民大道今天中午發生路面爆裂，初判是台電地下電纜故障造成。（圖由新北市工務局提供）

板橋縣民大道路面損壞處已修復完成，下午5點30分恢復通行。（圖由新北市工務局提供）

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