為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    板橋縣民大道路面爆裂 疑白蟻害地下電纜故障

    2026/04/14 19:13 記者賴筱桐／新北報導
    新北市板橋區縣民大道，中午12點多路面爆裂，出現一個長約2米的大坑洞。（圖由周勝考服務處提供）

    新北市板橋區縣民大道，中午12點多路面爆裂，出現一個長約2米的大坑洞。（圖由周勝考服務處提供）

    新北市板橋區縣民大道3段32號道路，今（14）日中午發生台電孔蓋突發性隆起及爆裂情形，影響範圍約長、寬各2公尺，台電公司已在今天下午5點30分修復完成，恢復道路通行。台電表示，初判是白蟻侵蝕造成地下電纜接頭故障，因此發生這起意外。

    台電台北南區營業處業務副處長李秀碧表示，今天中午12點37分，在板橋縣民大道路段有一處路面凸起，派員勘查是因為地下電纜接頭故障，現場有找到白蟻窩，初步判斷是蟻害造成。

    至於為何路面會凸起？李秀碧解釋說，因為電纜地下化以後，被埋在柏油路底下，電纜短路時會造成氣體流動、空氣會膨脹，就需要出口，因此把人孔蓋當出口，可是因為人孔蓋被埋在地下，就變成氣體在人孔蓋流通時讓地面隆起，總是要給它出口走，才會造成這起事件發生。

    新北市府表示，已確認事故原因為地下高壓電纜故障，引發壓力爆炸所致，不影響電力供應。為了民眾通勤需求，台電及市府工務局已合作完成路面填平作業，於下午5點30分恢復通車，台電將再擇期更換纜線。

    板橋縣民大道今天中午發生路面爆裂，初判是台電地下電纜故障造成。（圖由新北市工務局提供）

    板橋縣民大道今天中午發生路面爆裂，初判是台電地下電纜故障造成。（圖由新北市工務局提供）

    板橋縣民大道路面損壞處已修復完成，下午5點30分恢復通行。（圖由新北市工務局提供）

    板橋縣民大道路面損壞處已修復完成，下午5點30分恢復通行。（圖由新北市工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播