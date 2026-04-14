明變天！桃園以北轉雨 下一波轉溼涼時間曝光

週三有一波微弱鋒面報到。（氣象署提供）

明天變天！中央氣象署預報，明天有一波微弱鋒面通過，桃園以北及東北部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣；本週五、六（17日、18日）也分別有鋒面和東北季風陸續報到，短期內又會轉為溼涼的天氣型態。

氣象署預報員林定宜表示，明天這波微弱鋒面降雨範圍，除了桃園以北和東北部以外，竹苗地區及東部、東南部地區也有零星短暫陣雨，午後中部地區、南部山區有零星短暫陣雨，並影響到週四。

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「週五（17日）又有一波鋒面接近，週六還有東北季風增強影響，週末天氣都是溼溼涼涼的」，林定宜表示，週五開始接近的這波鋒面降雨區域較大，桃園以北、東北部、東部地區都有局部短暫陣雨，竹苗、東南部地區及恆春半島也有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

林定宜表示，週五到下週日（17日到19日）這三天大致上是溼溼涼涼的天氣，鋒面加上東北季風影響，特別是週六（18日）當天雨勢較廣，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區都有局部短暫陣雨，要到下週一（20日）才會逐漸減弱。

林定宜表示，在週五開始到下週日鋒面和東北季風影響期間，大致都是溼溼涼涼的天氣，北台灣白天溫度約25度到26度，其它地區約28度到30度之間，下週一之後溫度才緩慢回升。

林定宜表示，下週一之後東北季風和鋒面都結束，水氣減少，剩下東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其它地區轉為多雲的天氣，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

週三降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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