塑膠袋會缺貨嗎？台中查15家給答案

市府與調查局針對工廠、零售及賣場等塑膠袋通路，啟動聯合稽查。（經發局提供）

受美伊衝突影響，石化原料供應波動，引發市場對塑膠袋缺貨及價格上漲的關注，台中市經發局表示，近日針對工廠、零售及賣場等通路，啟動聯合稽查，比對零售花袋，售價由戰前每包約13至25元調整為20至50元，漲幅5成到1倍，屬合理反映成本變動，市場供應亦無明顯異常。

發發局表示，市府3月25日起啟動聯合稽查機制，針對工廠、零售及賣場通路陸續訪查、抽查共15家，近日再會同調查局台中市調查處及消保官等單位，前往大雅區及豐原區進行重點稽查，目前未發現大量缺貨或不合理漲價情形。

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先前稽查結果顯示，部分上游廠商因出貨時程延遲，導致通路出現短暫缺貨、限量供應情形，另因進貨成本上升，業者亦適度調整售價，但整體查核均未發現囤貨或哄抬價格等不法行為。

此次稽查大雅區「新立洋酒食品雜貨批發」、「中聯百貨大雅店」及豐原區「全方位五金大賣場」等業者，經現場查核進銷存資料，價格漲幅與進貨成本相符，以花袋為例，售價由戰前每包約13至25元調整為20至50元，屬合理反映成本變動，市場供應亦無明顯異常。

經發局表示，將持續與台灣台中地方檢察署合作，透過民生犯罪查緝聯繫平台，強化對五金百貨、賣場等通路的監控，如發現價格異常波動或涉及聯合漲價、囤積等違法情形，將蒐證移送公平交易委員會或地檢署依法嚴辦，全力維護民生物資價格穩定；，民眾如發現疑似囤貨或不合理漲價情形，可撥打檢舉專線0800-007007通報。

市府與調查局針對工廠、零售及賣場等塑膠袋通路，啟動聯合稽查。（經發局提供）

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