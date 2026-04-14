台中太平中平路突改單行道 民怨不便、誤闖開單陷阱

台中太平區中平路近日突改成單行道，民眾不習慣頻誤闖。（記者陳建志攝）

台中太平區中平路和中興東路銜接路段，過去4、50年來都是雙向道，沒想到本月9日路面重鋪後突然改成單行道，許多民眾已習慣，沒看清楚逆向就騎進去，結果遭警方攔查開單引發民怨，批評路越改越複雜。太平區公所表示，該路段因車禍頻傳才改成單行道，將發文給太平分局，從4月9日起至5月10日，進行為期1個月宣導，已開出的罰單將主動撤銷。

太平區中平路過去是雙向道，近日突然改成單行道，許多民眾沒看清楚誤闖，員警也攔查開單，民眾抱怨連連，質疑原本從中和街過來只要直行就能前往區公所，現在卻要先右轉中興東路，再左轉中平路，根本是越改越複雜。

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市議員賴義鍠也表示，這條路原本只要直行就可通行，現在卻引導民眾右轉，和新平路1段的車流交會，讓該處成為瓶頸路口，質疑將該處改成單行道不符合民眾使用需求。

太平區中政里長林宗慶表示，因這個路口除中平路，還有順昌巷進出的車子，車流複雜，造成車禍頻傳，之前詢問兩側居民，獲得8、9成住戶支持，才同意改成單行道。

太平區公所表示，此次獲國土署補助1800多萬，進行太平國小周遭人行友善空間改善，為讓行人通行更安全，在該路段劃設標線型人行道，加上中平路和順昌巷是四岔路口車禍頻傳，為了降低車流交會，審查委員建議改成單行道，才會在重鋪路面時改畫設單行道。

太平公所表示，考量地方居民已養成長期用路習慣，若直接調整到位，恐引發民怨，從4月9日起至5月10日進行1個月的宣導，請警政單位協助在該路段加強勸導，5月11日起正式取締，針對已開出的罰單會請警方主動撤銷。

台中太平區中平路因和順昌巷銜接的路口動線複雜，近日改成單行道，民眾抱怨要繞路很不方便。（記者陳建志攝）

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