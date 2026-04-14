諾貝爾得主塞門薩成大開講 從細胞氧氣機制談地球永續危機

2019年諾貝爾生理醫學獎得主格雷格．塞門薩教授今日到成大演講。（成大提供）

成功大學今（14）日邀請2019年諾貝爾生理醫學獎得主、約翰霍普金斯大學教授格雷格．塞門薩（Prof. Gregg L. Semenza）到校演講，他以「地球上的生命週期：全球宏觀與個人微觀」為題發表專題演講，從分子生物學視角出發，連結地球環境與人體細胞運作，引領師生重新思考人類與自然之間的共生關係。

格雷格．塞門薩指出，地球歷經約20億年才形成含氧大氣與穩定生態系，但近數十年來人類大量燃燒化石燃料，正快速破壞這項平衡；當二氧化碳與氧氣的比例失衡，不僅導致全球暖化，也可能讓既有生命型態面臨存續危機。他強調，氧氣恆定對人類生存至關重要，從宏觀氣候變遷到微觀細胞運作，兩者其實息息相關。

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在談及研究成果時，塞門薩分享其團隊發現「低氧誘導因子」（Hypoxia-inducible factors，HIFs）的歷程，說明細胞如何感知氧氣濃度變化，並透過調控基因表現進行適應。這項突破不僅為癌症治療藥物開發帶來新方向，也對心血管疾病與貧血研究產生深遠影響，並為理解氣候變遷下生命如何調適提供關鍵科學基礎。

格雷格．塞門薩因揭示細胞感知與適應氧氣變化的分子機制，與其他學者共同榮獲2019年諾貝爾生理醫學獎，對現代醫學發展貢獻卓著。本場演講為「成大遇見諾貝爾—生命科學Ｘ永續：未來的啟示」系列第2場，由成大國際事務處策劃，並與世界和平基金會合作推動，屬於「台灣橋梁計畫」（TAIWAN BRIDGES）的一環。

成大副校長張始偉表示，期待這場講座能激發台灣學術界在應對健康與環境危機時的創新思維，同時透過與大師的交流，深化台灣與國際科學界的連結。

諾貝爾生理醫學獎得主格雷格．塞門薩教授成大講座參與者專心聆聽。（成大提供）

成大副校長張始偉（右）代表校方贈送特別紀念品給諾貝爾生理醫學獎得主格雷格．塞門薩教授，表達歡迎之意。（成大提供）

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