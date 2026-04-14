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    跨海之愛！恆春半島迎首台「低溫治療」設備 恆旅醫院補齊急重症拼圖

    2026/04/14 18:02 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春半島迎首台「低溫治療」設備，恆旅醫院補齊急重症拼圖。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島迎首台「低溫治療」設備，恆旅醫院補齊急重症拼圖。（記者蔡宗憲攝）

    屏東恆春半島因地理位置偏遠，急重症醫療資源相對匱乏，成為在地居民與醫護心中的痛。為打破「醫療不平權」的困境，國際扶輪3510地區恆春恆馨扶輪社結合國際資源，跨海攜手韓國姐妹社，共同捐贈價值220萬元的「低溫治療設備」給衛福部恆春旅遊醫院。這不僅是半島首台低溫治療儀器，更標誌著國境之南急重症醫療防線重大升級。

    此次捐贈案是由國際扶輪3510地區恆春恆馨扶輪社主導，當地社員王素娥全力提案，整合全球獎助金（Global Grant）資源，並獲得韓國3740地區清州銀河扶輪社跨國響應。捐贈儀式上，屏東縣政府衛生局長張秀君也到場見證。她感性表示，這份來自民間與國際的善款，對醫療資源有限的恆春地區而言意義深遠，不僅實質提升設備等級，更是對偏鄉醫療團隊士氣一大激勵。

    恆春旅遊醫院指出，對於到院前無呼吸心跳（OHCA）的患者，即便恢復心跳，腦部損傷往往是預後最難攻克的難關。而「低溫治療」正是現代醫療保護腦功能的利器。透過儀器精準將病患體溫降低至目標溫度（約32-34°C），並維持一段時間後再緩慢回溫，能有效減緩腦部代謝率、降低神經損傷，大幅提升病患存活率與後續清醒機率。

    醫界臨床推動「低溫療法」行之有年，且健保已針對OHCA病患提供給付，但在資源集中的大都會之外，偏鄉醫院往往受限於硬體設備而難以施行。恆旅醫院強調，過去半島病患若有此需求，往往得面臨長途轉診風險，現在有了這台總價220萬元的尖端儀器，重症團隊將能第一時間在本地為病患爭取黃金修復時間。

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