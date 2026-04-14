統一發票每隔2月開獎 日本網友「1原因」大讚天才制度！

日本網友讚嘆台灣的同一發票設計成能兌獎，簡直是「天才」行為，讓消費者監督商家有沒有隱藏營業額。（資料照）

在台灣民眾很習慣購物要索取統一發票，就為了每2個月看看能不能獲得財神爺青睞。有位日本網友來台得知用這種方法來避免逃稅，直呼「這樣就無法隱藏營業額，簡直是天才」！

社群平台「X」（前Twitter）名為「デスクロ（手巣九牢」的日本會計師網友發文提到，在台灣學到的「收據」（統一發票），上面有編號，每兩個月抽選1次。 全數字一致的話最高能拿到1000萬元（約5000萬日元）！這是為了防止逃稅的制度，因為消費者會向店家說「請給我發票」，這想法簡直是天才，認為日本也該學學。

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台灣的統一發票制度創始於1950年，構想來自於時任台灣省政府財政廳廳長任顯群。1950年12月12日，台灣省政府財政廳頒布《台灣省營利事業統一發貨票辦法》及《台灣省統一發票給獎暫行辦法》，並在1951年元旦開始實施。藉由民眾中獎預期，要求開立發票，達到防止商家逃稅、增加國庫稅收的功能。統一發票制度實施後，逐漸成為台灣政府主要稅收來源之一。

為了確保稅源，1982年5月28日，中華民國財政部訂定發布《統一發票給獎辦法》。從1988年至今，統一發票開立且將每個月開獎1次的制度，改成每兩個月開獎1次制度，仍於台灣境內持續施行，而開獎時間為單數月的25日。

但近期因國會之亂，2026年政府部門預算尚未審理完畢，財政部曾表示，隨著雲端發票政策之推動，111年至113年營業人開立予消費者統一發票張數，由95億張增加至105億張，預估114年發票張數亦將呈增加趨勢，又114年度營業稅稅收預算數較113年度增加，原本應相應增加統一發票給獎經費，受預算刪減影響，無法編足統一發票給獎經費，可能使中獎率下降，影響民眾小確幸。

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