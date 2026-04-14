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    日本麻疹暴增3倍！東京、鹿兒島為重災區 專家：傳染力極強

    2026/04/14 17:44 記者侯家瑜／台北報導
    疾管署發言人曾淑慧。（記者陳志曲攝）

    疾管署發言人曾淑慧。（記者陳志曲攝）

    計畫赴日民眾注意！日本麻疹疫情快速升溫、病例數暴增，引發。疾管署表示，日本今年截至4月1日已累計197例麻疹病例，較去年同期58例增加超過3倍，病例主要集中於東京都與鹿兒島縣。

    國內方面也出現境外移入病例。台北市上週新增1例麻疹確定個案，為北部30多歲男性，3月中旬曾前往印尼，返國11天後於4月1日出現結膜炎，隨後出現發燒、咳嗽及紅疹等典型症狀，經就醫通報採檢後確診。衛生單位已匡列接觸者384人，預計監測至4月21日，目前持續追蹤中。

    疾管署副署長曾淑慧指出，今年國內累計7例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染，5例為境外移入，感染來源包括越南、馬來西亞、美國、印度及印尼各1例。

    從全球疫情來看，麻疹持續在多國流行。亞洲地區如印尼、印度、越南、馬來西亞、日本、新加坡及哈薩克等國，自去年起均有疫情，其中印尼今年已累計超過1萬5000例，雖近期單週病例由年初近3000例降至約200例，但疫情仍在；美洲方面，墨西哥已超過9000例，瓜地馬拉逾3500例，美國也超過1700例；歐洲今年1月則有12國通報173例，以義大利與西班牙為主。

    疾管署已對印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等9國，發布旅遊疫情建議第2級「警示（Alert）」，另有31國列為第1級「注意（Watch）」，提醒民眾前往當地應加強防護。

    專家提醒，麻疹傳染力極強，可透過空氣與飛沫傳播，一旦暴露於感染環境，即使短暫接觸也可能染疫。常見症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎及紅疹，若未及時防範，容易造成群聚感染。

    疾管署建議，1966年（含）以後出生，且不確定是否具免疫力的成人，如計畫前往流行地區，應於出國前2至4週至旅遊醫學門診評估是否接種MMR疫苗。孕婦及未滿1歲嬰幼兒為高風險族群，應避免前往流行區；如須攜帶6個月以上未滿1歲嬰兒出國，可考慮自費接種1劑疫苗。

    此外，出國期間應勤洗手、避免觸摸口鼻，並視情況配戴口罩。返國時若出現發燒、紅疹等疑似症狀，應主動告知檢疫人員；返國後3週內如出現相關症狀，也應戴口罩儘速就醫並告知旅遊史。

    曾淑慧強調，若曾與確診個案接觸，應依照衛生單位指示進行健康監測，如出現症狀應避免自行就醫，須聯繫衛生局安排，以降低傳播風險。若未依規定配合，最高可處6萬元至30萬元罰鍰。

    疾管署呼籲，隨著國際旅遊恢復與疫情升溫，民眾務必提高警覺，落實疫苗接種與個人防護，避免將病毒帶回國內，造成社區傳播。

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