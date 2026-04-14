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    首頁 > 生活

    學甲都計區水患治理最後拼圖 斥資逾3億抽水站6月完工

    2026/04/14 17:58 記者吳俊鋒／台南報導
    公共工程委員會主委陳金德（左2）到台南學甲市場防汛整備。（記者吳俊鋒攝）

    公共工程委員會主委陳金德（左2）到台南學甲市場防汛整備。（記者吳俊鋒攝）

    行政院公共工程委員會主委陳金德今天率員現勘學甲「M幹線抽水站及調節池」，斥資約3.3億元興建，進度順利，可在今年6月完成，趕在颱風季之前投入地方防洪。

    一行人先在學甲區公所聽取簡報，陳金德要求內政部國土署、經濟部水利署等單位，做好全國各地防汛準備，隨後前往視察M幹線抽水站及調節池工程，現場試運轉，確認設備正常，可以發揮功能，解決周邊因為地勢低窪，長期以來容易積淹的問題。

    因北學甲地區瓦寮排水容易迅速上升，造成中正路一帶排水受阻，局部積淹水，以2024年凱米颱風為例，積淹深度即達10至30公分；為從根本改善問題，市府與國土署透過前瞻計畫合作推動M幹線抽水站及調節池工程，採滯洪調節與機械抽排並行機制，

    M幹線抽水站及調節池規劃新建每秒16立方米的抽水站，還有1.9萬立方米容量的調節池，4部抽水機組都具備抽排功能，投入運作後將有效提升學甲工業區，還有周邊社區約80公頃範圍的防洪韌性；截至3月底，實際進度已達95.51%。

    由於汛期將至，陳金德要求國土署與市政府，務必在完工前落實系統操作測試，確保在豪雨時能即時投入運作，保護居民免受積淹水之苦；他也提醒，目前瓦寮排水、北學甲排水等部分渠段尚未完成整治，請市政府依據「全流域治理」原則，儘速提案向經濟部申請相關治水經費，以發揮系統性的治水成效。

    陳金德說，若執行過程如涉及跨部會協調，可提報工程會「公共建設督導會報」解決，中央絕對支持地方提升防洪能力，降低致災風險；他也提到，今年可能面臨先抗旱、後防汛的轉變，各機關應提高警覺，務必同步完成防汛缺口封堵與排水系統清疏，降低災害。

    台南學甲M幹線抽水站及調節池工程，斥資約3.3億元興建。（記者吳俊鋒攝）

    台南學甲M幹線抽水站及調節池工程，斥資約3.3億元興建。（記者吳俊鋒攝）

    公共工程委員會主委陳金德（右1）視察台南學甲M幹線抽水站及調節池工程。（記者吳俊鋒攝）

    公共工程委員會主委陳金德（右1）視察台南學甲M幹線抽水站及調節池工程。（記者吳俊鋒攝）

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