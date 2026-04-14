名間焚化爐議題延燒！白沙屯媽祖是否再衝茶鄉 15日揭曉

香燈腳進入員林市，其中不少來自名間鄉，他們希望媽祖能到茶鄉賜福。（記者顏宏駿攝）

南投名間鄉「廢棄物焚化爐」興建爭議延燒，白沙屯媽祖去年罕見駐駕名間鄉受天宮，創下200年來紀錄。今年「焚化爐」議題更引人關注，不少茶農隨著媽祖前往北港進香，無不希望媽姐再顯神蹟，前往名間鄉賜福。願望能否實現，明天（15日）即將揭曉。

白沙屯媽祖鑾轎今天入境彰化縣，「先遣」的香燈腳下午陸續進入員林市，其中有不少來自名間鄉的茶農，他們說，此次隨行，希望媽祖再顯神蹟，前往茶鄉賜福，為茶農保留淨土，為台灣搖茶業留下生機。

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鄭姓茶農說，總統賴清德今年2月到南投參訪時表示，名間茶區是台灣重要的手搖飲產地，需要好好保護，應謹慎處理相關開發案。總統態度很清楚，但南投縣政府執意在名間鄉興建廢棄物焚化爐，他們憂心優質茶區遭污染。

他說，去年白沙屯祖鑾轎直衝名間茶鄉，大家無不認為「媽祖顯靈示警—焚化爐不可建」，今年他們期盼奇蹟再度出現。

他表示，今年白沙屯媽祖遶境16日抵北港，20日回拱天宮本宮，不管去程或回程，行程都很趕，但去年「奇蹟出現」，今年焚化爐話題更熱，希望媽祖再顯神通，在彰化「來一個MOVE」，再衝名間。媽祖今晚可能駕駐北彰，照往年經驗起駕後大都沿台一線南下，「若要往名間」，勢必在員林就拐彎，往社頭、田中而去，循中南路上名間受天宮。茶農的願望能否實現，明天答案就會揭曉。

香燈腳進入員林市，其中不少來自名間鄉，他們希望媽祖能到茶鄉賜福。（記者顏宏駿攝）

2025年白沙屯媽祖首度到南投縣，圖為駐駕名間受天宮盛況。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

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