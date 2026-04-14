高雄輕軌轉乘「抗熱」擇定3路口示範 6月完工

高捷R6凱旋站與輕軌C3前鎮之星站轉乘路口。（捷運局提供）

高雄輕軌轉乘高雄捷運部分通道被嫌太熱，高市捷運局與高雄捷運公司評估後，決定3處「抗熱」路口示範點規劃遮陽設施，預計六月中完工。

捷運局說明，今年推動「輕軌捷運轉乘路口短期遮陽設施」試辦計畫，經盤點人流與曝曬程度，擇定高捷R6凱旋站與輕軌C3前鎮之星站轉乘路口、高捷R13凹子底站與輕軌C24愛河之心站（順行及逆行兩側）共3處地點作為優先示範點。

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捷運局指出，這次試辦遮陽設施，考量與城市景觀融合及交通安全，整體採輕量化構造，外型輕巧且不遮蔽行車號誌標誌等交通設施，兼顧行人遮蔭需求與轉彎車流的駕駛視距。

鑒於南部多變氣候，設施具備易於維護且收摺便利，若遇強風或颱風警報發布時，可由維護人員迅速收合，確保安全。

全案目前持續推進中，預計今年6月中旬完成示範點設施建置，及時為高雄盛夏期間轉乘的市民提供舒適友善的遮蔭環境。

高捷R13凹子底站與輕軌C24愛河之心站（逆行）路口。（捷運局提供）

高捷R13凹子底站與輕軌C24愛河之心站（順行）路口。（捷運局提供）

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