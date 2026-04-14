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    首頁 > 生活

    苗栗再添合法垂釣場域！ 苑裡漁港釣魚平台已開放使用

    2026/04/14 17:29 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗縣府向海洋委員會爭取595萬元補助、總經費700萬，於苑裡漁港設置釣魚平台，目前已完工開放使用。（苗縣府提供）

    苗縣府向海洋委員會爭取595萬元補助、總經費700萬，於苑裡漁港設置釣魚平台，目前已完工開放使用。（苗縣府提供）

    苗栗縣擁有長度約50多公里海岸線，沿海包括竹南、後龍、通霄、苑裡等鄉鎮，釣友、民代也陸續爭取在沿海漁港設置釣魚平台，沿海4鎮主要漁港僅剩苑裡鎮尚未開放，經苗縣府向海洋委員會爭取595萬元補助、總經費700萬，於苑裡漁港設置釣魚平台，目前已完工開放使用，便利釣友與海親近。

    苗栗縣政府農業處指出，透過海委會「向海致敬-友善釣魚行動方案」，設置約160平方公尺釣魚平台外，也同步辦理堤面鋪面改善約600平方公尺，以及牆面美化約150平方公尺，提供釣魚愛好者一個安全、舒適的釣魚空間，透過友善釣魚空間的規劃，不僅提升釣魚活動的便利與安全性，也展現希望讓民眾「親海」的決心。

    苗栗縣已經開放竹南鎮龍鳳漁港、後龍鎮外埔及公司寮漁港、通霄鎮新埔漁港等處釣魚平台，縣政府農業處指出，評估增設苑裡漁港南堤釣魚區對於漁船進出影響較小，且為釣客偏好垂釣熱點，可有效提升整體港區機能與安全性。

    至於通霄漁港與苑港漁港是否開放，縣府農業處強調，因港區作業頻繁，基於安全考量，暫不適合開放釣魚活動，未來苗栗縣政府將持續關注現場條件及民眾需求，逐步評估擴大開放的可行性。

    苗縣府向海洋委員會爭取595萬元補助、總經費700萬，於苑裡漁港設置釣魚平台，目前已完工開放使用。（苗縣府提供）

    苗縣府向海洋委員會爭取595萬元補助、總經費700萬，於苑裡漁港設置釣魚平台，目前已完工開放使用。（苗縣府提供）

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