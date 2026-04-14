台東「海牛」登陸闖市集 警員險被牛撞

當事牛明顯毫無悔意。（警方提供）

據台東民眾俗稱，出現海邊的羊或牛為「海羊」、「海牛」，台東日前就有2頭成年黃牛沿著成功鎮海邊沙灘散步成「海牛」，想不到登陸是走進海邊市集嚇壞許多人，更糟的是，牠們還想一路穿越台11線馬路，待警方出面，展開1個小時的對峙、鬥智鬥勇，還險些被牛撞，待飼主出現才擺平。

日前台東縣成功鎮台11線美山路段的假日市集突有兩隻無人看管的黃牛出現，由於當時市集及其周遭人潮、車潮不斷，牛隻不僅穿過市集還在道路旁徘徊，加上台11線車速較快，牛隻若誤入車道恐釀交通危險，成功分局新豐派出所接獲通報後，立即派員前往處理。

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警員巴耀宗到場後，一方面提醒民眾保持安全距離並協助疏導周邊人車，另一方面審慎引導牛隻往安全區域移動，避免其進入車道造成事故。同時通報支援警力到場協助，並與警員陳茗偉及李彥緯分工合作，試圖控制兩隻牛隻。

身為魯凱族子弟的巴耀宗說，由於牛隻剛好遊盪過附近住家，被3隻看門犬追著吠，想不到反激怒牛隻暴衝，追著狗到處撞、狀況變得更棘手。當時有民眾稱「哪來的笨狗，差點被害死大家」。

而巴耀宗自家有養豬卻沒牧牛，有躲避豬衝撞的經驗，因此自己還能應對，見牛隻勢起欲做衝撞即繞開，其中一位警員見到一牛繫繩、趁隙拾起拉遠、避開牛狗相爭和道路，想不到撞不到狗的牛轉過頭欲衝撞警員。

只是警員又不曾與巴耀宗一般曾與動物長期接觸，手抓繫繩又不好放開，人牽牛、牛追人，最後還是跳到低處才讓牛放棄追擊。而另頭沒繫綰的牛也乖乖跟上，人牛對峙也對視總共耗了約1小時飼主才被巴耀宗通知後現身。

成功分局表示，依《道路交通管理處罰條例》第84條規定，駕駛人或所有人不得任由動物進入道路妨礙交通，違者可處罰鍰；若因疏於管理致發生交通事故，亦須負相關民事賠償及刑事責任。呼籲飼主應善盡管理責任，避免牲畜任意放養影響交通安全，共同維護道路秩序與用路人生命財產安全。

警方通知飼主到場將牛帶回管束。（警方提供）

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