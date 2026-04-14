新面貌曝光！台南鐵路地下化年底啟用 採高標準防洪規劃

台南鐵路地下化最新裝修照。（鐵道局提供）

台南鐵路地下化工程，預計年底進行軌道切換，全新的地下化台南車站也會開放使用。交通部鐵道局公布最新地下車站的裝潢畫面，也說明採高標準防洪規劃，並完善規劃抽排水系統。

交通部鐵道局說明，台南鐵路地下化工程已經邁入收尾階段，預計在今年底進行軌道切換，屆時，鐵路將轉入地下營運。鐵道局特別點出地下化工程採高標準防洪規劃，考量氣候變遷，採用「200年頻率防洪水位+1.1公尺」的高度進行設計。

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今年汛期快到，鐵道局說明，目前相關設備與系統正陸續進行測試，確保防汛安全無虞。另外，地下化工程涉及土木、建築與機電等多項複雜工序，鐵道局說明，為達成年底通車目標，施工團隊正日以繼夜全面趕工，各種工序、界面的安排，必須透過定期與不定期的會議，不斷滾動式協調、調整，來精準對接每處施工界面。

鐵道局之前曾經公布過台南車站的未來新面貌「模擬圖」，包括第1階段、第2階段的動線改善，能兼顧交通機能、都市空間與古都記憶，配合鐵路地下化，車站地面層將以一頂延續古蹟天際線的「漂浮大屋頂」成為1座通透、開放的「都市大客廳」，提升行人通行效率，同時作為轉乘與市民交流的公共空間，如今鐵道局再公布初步裝修過後的地下車站樣貌，以及車站地面層實際狀況。

台南鐵路地下化最新裝修照。（鐵道局提供）

台南鐵路地下化最新裝修照。（鐵道局提供）

台南鐵路地下化最新裝修照。（鐵道局提供）

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