鳳梨甜、竹筍脆！ 台南鳳梨好筍季4/25關廟登場

台南市長黃偉哲（前左4）今日偕同區公所與農會為「台南鳳梨好筍季」站台宣傳。（記者洪瑞琴攝）

隨著初夏到來，台南鳳梨與綠竹筍進入盛產季，市府今（14）日整合關廟、龍崎、新化3區，舉辦「2026台南鳳梨好筍季」聯合宣傳。市長黃偉哲表示，首場活動將於4月25日在關廟山西宮登場，邀請民眾走入產地「食當季、吃在地」。

系列活動自4月25日關廟起跑，5月9日於文衡殿辦理「龍崎馬上旺」，5月10日由新化推出「168低碳小旅行」壓軸登場。25日開幕當天設有集章送好禮、DIY與舞台表演，並結合採果與鳳梨酥體驗，打造兼具美味與教育的農遊盛會。

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黃偉哲指出，今年串聯3大產區推出農產盛會，除了當季綠竹筍，後續還有麻竹筍接力上市，讓民眾一路品嚐新鮮筍品；加上氣候條件良好，預期鳳梨與竹筍在品質、產量與價格上都有亮眼表現。他也強調，歡迎民眾親訪產地，感受台南農產魅力。

關廟區長陳必成表示，金鑽鳳梨（台農17號）是春季人氣水果，今年首度結合農會推出採果體驗與集章活動，帶領民眾深入農村。關廟農會指出，目前鳳梨已進入採收高峰，並透過品牌與品質控管，確保果實香甜不咬舌；關廟綠竹筍則以鮮嫩清脆聞名。

今日現場也展示多元農產加工品，並由市長黃偉哲與陳亭妃示範製作鳳梨氣泡飲，推廣「食在產地」。

台南鳳梨果乾有名。（記者洪瑞琴攝）

關廟、龍崎、新化區聯合打造農遊盛會，鳳梨、竹筍品質亮眼。（記者洪瑞琴攝）

鳳梨汁汽泡飲正是消暑解方。（記者洪瑞琴攝）

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