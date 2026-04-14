中央大學辦國際地層下陷研討會 聚焦氣候變遷與環境韌性

中央大學應用地質研究所教授倪春發團隊和聯合國教科文組織地層下陷國際倡議（LaSII）主席Teatini，今日共同舉辦「2026台灣國際地層下陷研討會」。（圖由中央大學提供）

地層下陷不只是科學問題，更是氣候變遷下的生存挑戰。國立中央大學應用地質研究所教授倪春發團隊和聯合國教科文組織地層下陷國際倡議（LaSII）主席Teatini，今（14）日共同舉辦「2026台灣國際地層下陷研討會」，聚焦地層下陷、氣候變遷與環境韌性，吸引橫跨歐、美、亞3大洲約90位國際權威學者，與40位台灣在地專家共同發表前瞻研究，並號召國內產官學研領域逾100位代表參與。

研討會議題橫跨自然科學、大地工程與社會科學，探討全球地表變遷與環境風險。

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中央大學校長蕭述三指出，面對極端氣候與環境變遷，地層下陷與水資源管理已成為各國必須共同面對的課題。中央大學長期投入地球科學與永續研究，希望透過國際合作，整合全球經驗與台灣實務成果，提出具體可行的環境治理解方。會中也邀請經濟部次長賴建信發表專題演講，分享台灣在水資源管理與地層下陷治理的經驗。

倪春發表示，地層下陷多與地下水過度抽取有關，可能引發海水入侵、農地鹽化、基礎設施損壞及淹水風險上升等問題，對沿海地區影響尤為明顯。然而地下水同時也是重要水資源，其儲量遠高於地面水庫，如何兼顧使用與保護，成為治理關鍵。

倪春發指出，解決地層下陷的核心在於建立「循證治理」的地下水管理模式，也就是以科學數據為基礎制定政策。台灣目前已逐步掌握地層下陷的成因與機制，若能推動證據導向的水資源管理，有助於在開發與保護之間取得平衡，降低地層下陷風險。

倪春發表示，透過國際合作與學術對話，期盼將台灣經驗轉化為全球治理參考，並在面對氣候變遷與環境風險時，提升整體社會韌性。

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