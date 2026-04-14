新北消保官公告清六食堂、大方小吃店 便當中毒案受害者求償方式

新北消保官辦公室公告清六食堂及大方小吃店便當食品中毒事件受害者求償方式。（新北市消保官辦公室提供）

新北市消費者保護官辦公室14日表示，依據衛生局調查結果，已確認本次食品中毒事件之因果關係，受害範圍涉及清六食堂及大方小吃店（即清六食堂公所店的商業登記名稱）兩家商號（4月4日及4月5日）銷售便當商品。

為保障受害民眾權益及求償時效，消保官辦公室請民眾務必妥善保存、並提供以下資料，以利後續保險理賠申請；若未留存相關事證，將有礙後續求償權益及程序作業：1.消費紀錄：統一發票；若透過外送平台訂購餐點而未取得發票，請提供訂餐紀錄。2.醫療損失：醫療機構核發之診斷證明書、醫療收據。3.若有工作損失，請另提供請假單、薪資證明等相關文件。

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並請依以下方式提出正式求償登記，>LINE官方社群，連結：https://lin.ee/sN34qcs4，ID：@772zbrxj

，請主動告知：姓名、電話、Email、用餐店面、日期、用餐方式（內用或外帶），完成前述內容告知即視同提出正式求償請求，並請儘速於2個月內完成登記，以便於作業順利，如無LINE帳號者，請來信/電告知並登記，Email：jinni.huang@leadclaim.com.tw，電話：27525005 分機62，黃小姐。

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