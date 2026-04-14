高屏二快9月屏東九如先動工 直衝左營高鐵站只要20分鐘

高屏二快路線圖。（資料來源：交通部公路局）

好消息！攸關屏東未來發展、拉近高屏生活圈的重大交通建設「高雄－屏東間東西向第二條快速公路」，預計今年9月將從屏東縣九如段先動工，目標2033年全線完工，九如鄉長藍聰信今（14）日開心表示，未來完工後，屏縣九如鄉直衝左營高鐵站只要20分，「九如未來大起飛！」

依交通部規畫，高屏二快起點在高鐵左營站（台1線與高鐵路路口），路線橫跨國道1號、國道10號、省道及市區道路，東至國道3號屏東縣九如鄉以系統交流道銜接，全長22.6公里，道路寬度為22.8公尺，於跨越重要交通幹線設置3處系統型及5處地區型交流道，總建設經費約984億元，2024年12月通過環境部環評審查，行政院2025年9月核定建設計畫，委託設計服務工作2025年9月25日決標後啟動設計作業。

請繼續往下閱讀...

高屏二快C1標新建工程興辦事業計畫公聽會今（14）日在屏縣九如鄉舉行，說明計畫概況，聽取土地所有權人及利害關係人意見，公路局南區公路新建工程分局副分局長賴世寶等人出席，讓鄉親更了解工程規劃與未來發展方向。

九如鄉長藍聰信表示，高屏二快工程預計今年9月將從屏東九如段正式動工，目標在2033年完工，未來全線將設置8個交流道，九如將有兩個交流道，包括玉水、圳寮，交通將更加便利，最令人期待的是九如鄉將能直達左營高鐵站，大幅縮短通勤時間，只要約20分鐘就能抵達。高屏二快絕對不只是交通升級，更是帶動九如發展的重要契機，讓九如鄉的未來更加可期。

屏東縣政府表示，這是屏縣重大交通里程碑，非常感謝中央大力支持這項計畫，並且從屏東端先動工，縣府將全力配合相關作業，高屏二快通車後不只能完善高屏交通路網，更串起大南方新矽谷科技廊帶，促進產業與觀光。

高屏二快新建工程公聽會在屏東縣九如鄉舉行，持麥克風者為九如鄉長藍聰信。（圖由屏縣九如鄉長藍聰信提供）

高屏二快新建工程公聽會在屏東縣九如鄉舉行。（圖由屏縣九如鄉長藍聰信提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法