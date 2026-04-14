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    首頁 > 生活

    咬開湯包驚見生鏽鐵片！媽媽嚇壞：差點給孩子吃下肚

    2026/04/14 16:52 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市東區一間知名湯包店近日遭網友爆料，在餐點中吃到「黑色帶尖角的生鏽鐵片」。（翻攝自threads）

    台中市東區一間知名湯包店近日遭網友爆料，在餐點中吃到「黑色帶尖角的生鏽鐵片」。（翻攝自threads）

    台中市東區一間知名湯包店近日遭網友爆料，在餐點中吃到「黑色帶尖角的生鏽鐵片」，引發大批網友食安疑慮，對此，台中市食品藥物安全處今天表示，目前已完成錄案，將派員前往現場稽查，對店內作業環境、食材保存與衛生管理進行全面檢視。

    該名網友指出，當時替年幼兒子夾取湯包，因顧及孩子食用安全，還特別將湯包剪開檢查，外觀看似正常並無異狀。不料孩子進食時，卻將不吃的配料挑出遞給她，她原以為是蔥段，細看後才驚覺竟是堅硬且帶尖角的生鏽鐵片，當場嚇出一身冷汗，也慶幸孩子未誤食吞下。

    事後該名網友立即致電店家反映，對方推測可能是蒸籠錫箔掉落所致，但網友質疑，異物位於內餡，並非從外部混入，要求店家應徹查原因，並表明將向主管機關通報，同時提醒其他消費者注意，對方則致歉並請求勿檢舉，未提出具體改善措施，後續僅表示會再由老闆出面說明。

    食安處表表示針對民眾反映東區某餐飲業湯包疑有異物情形，台中市食品藥物安全處表示，民眾反映東區某餐飲業湯包疑有異物情形，已完成錄案，將前往稽查，若稽查發現業者有不符合《食品良好衛生規範準則》，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依《食品安全衛生管理法》規定，處6萬元至2億元罰鍰。

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