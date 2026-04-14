板橋縣民大道路面爆裂隆起 估18:00前修復完成

新北市政府工務局副局長林炳勲（右二）會同養工處趕赴現場勘查，並責成台電調派機具搶修路面。（圖由新北市工務局提供）

新北市板橋區縣民大道3段32號前道路，今（14）日中午發生台電孔蓋突發性隆起及爆裂情形，影響範圍約長、寬各2公尺，台電公司初判疑似高壓電纜產生爆裂，立即調派機具搶修路面，預計今晚6點前完成修復，以降低對交通衝擊。

新北市政府工務局副局長林炳勲第一時間會同養護工程處趕赴現場勘查，立即通知管線單位到場確認並釐清原因。經台電初步研判，疑似人孔蓋下方的高壓電纜產生爆裂，進而造成路基擠壓、路面隆起，但確切原因仍待後續開挖與調查。

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工務局長馮兆麟表示，已經聯絡台電公司調派機具，約下午2點40分左右進場待命，經台電檢測排除潛在風險、確認現場安全無虞後，隨即展開路面修復作業，同時要求台電在下班交通尖峰時段前完成修復，預計今日晚間6點前恢復正常通行，降低對用路人影響。

板橋縣民大道路面破了一個大洞，初判疑似是台電高壓電纜爆裂造成。（圖由新北市工務局提供）

台電檢測排除潛在風險、確認現場安全無虞後，隨即展開路面修復作業。（圖由新北市工務局提供）

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