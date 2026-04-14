連假群聚、高溫助攻！國內腹瀉疫情升溫 疾管署：還沒到高峰

疾管署公布腹瀉就診人次突破12萬人次，疫情持續上升。（記者侯家瑜攝）

國內腹瀉疫情升溫，上週就診突破12萬5千人次。近4週累計113起群聚，以餐飲旅宿業最多，病原以諾羅病毒為主，占近8成，另檢出沙門氏菌感染。疾管署提醒，近日天候轉暖加速病原繁殖，民眾應落實洗手、避免生食，若出現症狀應在家休息48小時，降低傳播風險。

雖然腹瀉疫情往年多在連假後2週趨緩，但近期適逢大甲媽祖、白沙屯媽祖等宗教進香祈福旺季，活動現場人潮擁擠，疾管署研判本週個案數恐將持續上升，「我們希望民眾在進香活動中要注意手部衛生、飲食衛生與呼吸道禮節。如果有症狀，最好在家休息，避免感染擴散。」

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疫情中心主任郭宏偉指出，上週腹瀉門急診就診人次達12萬5205人次，較前一週11萬9787人次上升4.5%。在113起群聚案件中，有64起檢出病原，其中病毒性占87.5%，以諾羅病毒最多，共50起，占陽性群聚78.1%；細菌性則占12.5%，包含金黃色葡萄球菌與沙門氏菌。另3月病毒分型顯示，GII.17為主要流行株，占約47.1%，與去年流行情形相似。

副署長曾淑慧分析，清明連假期間民眾南來北往、聚餐頻繁，加上近期氣溫升高、環境潮濕，使病原體繁殖速度加快，進一步推升腸道傳染病風險。尤其餐飲及旅宿場所人流密集，若食品保存或環境清潔稍有疏忽，就可能引發群聚感染。

進一步觀察，上週出現2起較具代表性的群聚事件，檢驗結果均為沙門氏菌感染。曾淑慧說明，沙門氏菌多透過食用受污染的食物傳播，例如未煮熟的蛋、肉類或乳製品，潛伏期約6至48小時，症狀包括腹瀉、發燒、腹痛，嚴重時甚至會出現血便，主因是細菌破壞腸黏膜所致。

相較之下，諾羅病毒則以極低感染劑量聞名，只需10至100個病毒顆粒即可致病，加上患者嘔吐或腹瀉時會排出大量病毒，因此極易在人與人之間快速傳播，成為群聚感染主因。其潛伏期約1至2天，常見症狀為嘔吐與腹瀉，病程約2至3天。

她提醒，預防腸胃炎最重要的關鍵仍是「手部與飲食衛生」。民眾如廁後、進食前與備餐前，務必以肥皂或洗手乳正確洗手；避免生食生飲，食物應徹底煮熟，並妥善保存。若發現食物有異味、變色或口感異常，應立即停止食用。此外，若出現嘔吐或腹瀉等症狀，應在家休息，至少待症狀解除48小時後再恢復上班或上學，以降低傳播風險。

針對環境清消，曾淑慧建議，處理受污染物品時應配戴手套與口罩，並使用適當濃度漂白水消毒。例如一般環境可使用1000ppm（約20cc漂白水加1公升水），而嘔吐物或排泄物則需使用5000ppm（約100cc漂白水加1公升水）進行清理。稀釋漂白水應當天配製，並於24小時內使用完畢。

人潮密集場所如進香活動需提高警覺。（疾管署提供）

沙門氏菌多與未熟食物或受污染食品有關。（疾管署提供）

諾羅病毒及沙門氏菌感染症比較。（疾管署提供）

諾羅病毒為目前最主要的腸胃炎病原，肥皂勤洗手、注意飲食衛生等可有效預防。（疾管署提供）

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