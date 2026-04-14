南投星空季4/25登場 50場次活動探索天文也體驗人文

南投星空季25日登場，縣府14日舉辦宣傳記者會。（記者張協昇攝）

2026「南投星空季」系列活動，4月25日將於東埔溫泉區登場，縣府今（14日）召開記者會，宣布今年活動以「星投列車」為概念，串聯4個鄉鎮、跨越5個月份、規劃多達50場次活動，除帶領民眾探索星空奧祕，也能深入體驗各地獨特的自然人文風情。

縣府觀光處表示，南投星空季是南投的年度性指標活動，今年系列活動4月25日將在信義鄉東埔、6月13日在鹿谷鄉溪頭、8月15日在仁愛鄉清境、9月5日在南投市赤腳精靈景觀餐廳推出4場主題日活動，並根據季節、節日不同推出限定內容，包含與「香火鼎盛的月老廟七夕聯名」、「森林創意茶席品茗」、「中秋賞月野餐」等，各場活動皆設有特色市集，結合在地農特產品、文創商品與旅宿業者，並安排專業天文團隊進行望遠鏡觀測與導覽解說，提供完整觀星體驗。

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縣府也與東埔溫泉觀光協會、太極美地發展協會、清境觀光協會、至善文化關懷協會合作，推出為期近半年系列活動，例如溪頭自5月29日至6月27日每週末辦理結合品茗、生態導覽的觀星導覽；清境則自7月30日一路延續至12月，搭配觀星及觀日出追曙光，讓遊客可依時間規劃不同旅遊行程。

觀光處指出，今年活動也以「說、唱、猜、做、玩」五大面向設計，包含視聽享受、文化深入與天文教育，讓遊客獲得沉浸式體驗，並推出星空護照集章抽獎，能把天文望遠鏡及多項好禮帶回家。活動詳情可上2026南投星空季官方網站查詢。

南投星空季25日登場，將規劃多達50場次活動。（記者張協昇攝）

南投星空季首場主題日活動，4月25日於東埔溫泉區舉行。（記者張協昇攝）

南投星空季宣傳記者會，展示文創商品與天文望遠鏡。（記者張協昇攝）

合歡山鳶峰及清境地區，是國內最適合觀星的去處。（清境觀光協會李從秀提供）

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