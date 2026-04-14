因應中東情勢衝擊 台南啟動「5大作為」強化產業韌性

因應中東局勢南市府啟動5大作為強化產業韌性。（圖由南市經發局提供）

因應中東局勢導致運輸與原物料成本上升，進而衝擊中小企業經營環境。經盤點，台南市受影響產業包含電子零組件、基本金屬、食品飼料及化學材料與塑膠原料等製造業，市府經發局啟動專案輔導強化產業韌性。

市長黃偉哲表示，面對地緣政治引發的通膨壓力，市府緊扣中央政策，積極整合資源對接企業需求，即時給予企業資金協助，亦著重從源頭協助企業降低對化石能源的依賴，將國際危機轉化為推動綠色與數位轉型的契機，協助強化產業體質。

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經發局長張婷媛表示，為協助受影響企業度過中東危機，推動「掌供應、減能源、強韌性、穩生產、穩物價」等5大作為，全力確保產業運作與民生物資穩定。另外，經由台南市中小企業服務中心串聯資源對接企業需求協助，同時積極輔導業者導入數位轉型，結合地方型SBIR研發補助開發節能技術，並運用全球經貿拓展計畫分散市場風險，全方位提升產業韌性。

經發局持續推動「青年創業及中小企業信用保證貸款專案」，提供最高1000萬元資金支持，以優惠利率降低融資門檻，確保企業在波動期仍能穩健營運。

因應中東局勢南市府啟動5大作為強化產業韌性。（圖由南市經發局提供）

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