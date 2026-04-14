為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    因應中東情勢衝擊 台南啟動「5大作為」強化產業韌性

    2026/04/14 16:32 記者王姝琇／台南報導
    因應中東局勢南市府啟動5大作為強化產業韌性。（圖由南市經發局提供）

    因應中東局勢南市府啟動5大作為強化產業韌性。（圖由南市經發局提供）

    因應中東局勢導致運輸與原物料成本上升，進而衝擊中小企業經營環境。經盤點，台南市受影響產業包含電子零組件、基本金屬、食品飼料及化學材料與塑膠原料等製造業，市府經發局啟動專案輔導強化產業韌性。

    市長黃偉哲表示，面對地緣政治引發的通膨壓力，市府緊扣中央政策，積極整合資源對接企業需求，即時給予企業資金協助，亦著重從源頭協助企業降低對化石能源的依賴，將國際危機轉化為推動綠色與數位轉型的契機，協助強化產業體質。

    經發局長張婷媛表示，為協助受影響企業度過中東危機，推動「掌供應、減能源、強韌性、穩生產、穩物價」等5大作為，全力確保產業運作與民生物資穩定。另外，經由台南市中小企業服務中心串聯資源對接企業需求協助，同時積極輔導業者導入數位轉型，結合地方型SBIR研發補助開發節能技術，並運用全球經貿拓展計畫分散市場風險，全方位提升產業韌性。

    經發局持續推動「青年創業及中小企業信用保證貸款專案」，提供最高1000萬元資金支持，以優惠利率降低融資門檻，確保企業在波動期仍能穩健營運。

    因應中東局勢南市府啟動5大作為強化產業韌性。（圖由南市經發局提供）

    因應中東局勢南市府啟動5大作為強化產業韌性。（圖由南市經發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播