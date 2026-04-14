目睹香燈腳搭火車「狂擠亂象」 女乘客怒斥：媽祖不會保佑你們！

有民眾反應，昨（13）日搭火車遇到一群很沒水準的香客硬擠上車，影響其他乘客出入。（照片由Threads網友「ya_relax」授權提供）

「粉紅超跑」白沙屯媽祖12日深夜起駕，展開為期8天7夜進香活動，吸引逾46萬名香燈腳報名隨行，然而隨著隨著朝聖人潮增加，也傳出多起亂象。有女網友發文透露，自己搭火車時遇到一群無視「先下後上」的香客，車門一開就爭先恐後湧入車廂內，嚴重影響其他乘客出行，讓她痛斥氣得「媽祖不會保佑你們」。

該名女網友昨（13）日在Threads上傳一段與香客亂象有關的影片，吸引超過150萬次瀏覽。影片顯示，火車到站後剛打開車門，一群站在月台的香客完全不等原PO與其他乘客下車，就逕自搶著擠進車廂內，嚴重影響他人的失格行為，讓原PO怒喊︰「不讓人先下車，就硬要擠上車，到底是X小？媽祖不會保佑你們的！」

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不少網友對此議論紛紛，「有些老人們平常的行為就已經開掛了...現在戴了臂章簡直無敵模式」、「其實很多拜拜很勤勞的老人，都是做了很多壞事，拜拜求安心而已」、「藉著神明當藉口，實際就是一群亂源的老人，一堆違法行為都說是合法」、「台灣的進香團一直都是只想被施捨而不願付出的心態，整天只會擺著倚老賣老，希望這種現象趕快消失」、「走出優越感來了，一群人打著媽祖信徒戴著帽子別著臂章蹭吃蹭喝，什麼禮義廉恥先不用，我是香燈腳我最大？素質真的堪憂欸」。

也有信眾感嘆，「大部分的人都很熱情，希望那些少數沒素質的人，不要再丟人現眼了」、「什麼是修行，這個就是修行，要從日常生活開始，因為擔心自己搭不上車，卻不管不顧下車的人，說有在修，只是欺騙自己而已」、「久了會發現，很多走進香，不是因為感恩，也不是因為還願，而是因為自私跟貪婪比較多，很多沒有付出努力，就祈求上天庇佑....宗教走到最後變成願望變成慾望驅使」。

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