澎湖機車駕訓補助多 民眾考駕照正其時

澎湖機車駕訓補助多，民眾自費僅要700元。（澎湖監理站提供）

今年機車無照駕駛，凡經查獲開罰18000元！配合新法上路，交通部公路局今年續辦理「機車駕訓」補助計畫，經完整「機車駕訓」課程後取得駕照者，除有交通部公路局每人1300元補助，澎湖縣政府亦加碼補助1000元，學員自費700元（保險、教材及報考規費等），轄內駕訓班吸收負擔其餘部分，民眾可把握機會。

另為提升民眾防禦駕駛觀念，降低肇事事故發生，針對已取得駕照民眾，澎湖澎大海駕訓班於4月13日首開「駕訓2.0（考取駕照後安全駕駛訓練）」場次。機車駕訓課程內容，由專業安駕團隊製作統一之學科教材，課程內容依據民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法規定，學科包含6小時（含汽車構造、交通法規及駕駛道德各2小時）課程，同時並融入各項防禦駕駛觀念。

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第1梯總計學員15位，包含高中（職）取得駕照學生、重視駕駛安全的員工及退休人士等，安全駕駛課程內容涵蓋機車常見事故原因，如變換車道、安全車距、內輪差、停讓行人以及無號誌路口等重要項目。

澎湖監理站站長陳逸裕提醒，參加機車駕訓班及道路安全訓練的騎士們，違規風險可降低59%，事故風險降低36%。若您或家人即將參加機車駕照考試，歡迎多利用交通部機車上駕訓補助計畫，報名參加專業完整的機車安全教育訓練；也邀請所有已取得機車駕照，但想獲得更多安全駕駛防禦觀念及道路實際體驗駕駛人，報名參加安全駕駛課程，重新體驗安全的騎車體驗。

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