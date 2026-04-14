高雄春捲中毒案 屏東春捲攤人潮逐步回籠

屏東販賣春捲的攤商，指顧客逐步回籠。（記者葉永騫攝）

高雄春捲食物中毒案造成173人受害，引發民眾對春捲的疑慮而減少購買，使得近期屏東的春捲攤人潮明顯減少，業者指出，清明節前是春捲需求的旺季，清明節後本來就會減少，這次又發生高雄中毒事件，多少也影響買氣，讓民眾說有些怕怕的，但因為天氣暖熱，吃春捲顧客也有逐漸回籠的趨勢。

高雄春捲案造成百餘人受害，驗出是沙門氏菌惹禍，來源可能是未煮熟的雞蛋製品、肉品、豆及乳製品等，春捲的生意也因為這起事件受到影響，所幸該事件發生在清明節以後，人潮減少，對於春捲攤商的影響不是那麼大。

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屏東的春捲攤商說，清明節是春捲的旺季，習俗上吃寒食或者買春捲拜拜，因此清明節的人潮不斷，排隊的人太多，讓他們相當的忙碌，這次的事件後讓消費者一下子減少大半，雖然生意減少了，但也讓他們可以好好的休息，不必一直趕工，有些店家就趁著清明節後休店，因此損失不大，現在該事件已經平息，天氣又轉熱，不少民眾喜歡在夏天吃比較輕爽的食物，所以人潮也慢慢的恢復，對生意影響沒有特別的大。

葉姓民眾說，剛發生春捲食品中毒案時，大家怕類似情形發生，不敢買春捲吃，也質疑衛生問題，但經過他這段期間沉澱後，喜歡吃春捲的人慢慢的回來了，雖然沒有清明節那段期間大排長龍，但店內的人潮還是絡繹不絕。

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