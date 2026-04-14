台鐵40年老宿舍翻新 月租1.5萬元到2.7萬「最大2房1廳」

台鐵宿舍變身，推台中市四維街集合住宅包租代管2.0。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（14日）說明，響應政府推動包租代管政策，助益中部地區租賃房屋市場，4年前釋出台中市四維街50號集合式住宅包租代管2.0標租案，經翻新整修工程後持續招租，租金為1.5萬元到2.7萬元，最大房型為2房1廳1衛。

台鐵公司表示，這個集合式住宅是在民國75年間興建完成，地上7層地下1層單棟RC構造建築物，建物總面積約計2680平方公尺，坐落台中市西區四維街，除鄰近忠孝國小、居仁國中、台中女中等教育學區，又位處台中市區，周邊生活機能相當完整，兼具居住安寧與商業活動集聚優點。

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交通方面，大眾運輸網絡四通八達，市區公車路線班次密集，距離台中火車站僅約1.8公里，轉乘軌道運輸也十分便捷。建物整修後總計53戶，房型包含1房1廳1衛（約13坪，共14戶）、2房1廳1衛（約17坪，共31戶）、大套房（約10坪，共8戶），月租金依房型與樓層位置約落在1.5萬元到2.7萬元間。

台鐵公司表示，每戶房間都重新裝修，並配備床組、電視、洗衣機、冰箱、分離式冷氣、沙發、衣櫃等基本生活設備，更有出租管理業者提供專業服務，可一次滿足學生、小資上班族、小家庭等不同租屋族群需求，租戶只需要拎包即可入住。

台鐵公司表示，之前已經辦理建築物結構耐震補強、室內裝修及管線設備更新相關工程，去年10月竣工對外招租，截至目前出租率已近8成，租客入住全新裝潢空間及家具。

台鐵宿舍變身，推台中市四維街集合住宅包租代管2.0。（台鐵公司提供）

台鐵宿舍變身，推台中市四維街集合住宅包租代管2.0。（台鐵公司提供）

台鐵宿舍變身，推台中市四維街集合住宅包租代管2.0。（台鐵公司提供）

台鐵宿舍變身，推台中市四維街集合住宅包租代管2.0。（台鐵公司提供）

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