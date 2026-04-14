平地也能看到！玉山徵「多視角」美照 入選獲5000元授權費

玉管處徵集玉山（圖中左二尖峰）多視角影像，在園區外、平原可見玉山的照片都能投稿，入選可獲5000元授權費。（記者劉濱銓攝）

玉山海拔3952公尺是台灣最高峰，也是台灣人的聖山，為讓民眾在平地也能看見玉山，玉山國家公園管理處推出「看見玉山－多視角之美」影像徵集，鼓勵民眾提供在園區外可看見玉山的照片，作品不限拍攝年代與器材，並將選出30件作品，每件會提供5000元圖片使用授權費，收件至5月31日止，可上網投稿。

玉管處表示，台灣從中部、西南部平原、丘陵，甚至是城市之中，常見遠方山巒綿延，其中尖挺突出的巔峰，往往就是玉山，另在高速公路、快速道路，或台灣高鐵沿線向東望，也有機會在群山中發現玉山。

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玉管處長鄭瑞昌指出，玉山不僅是台灣之巔，更是北回歸線軸帶上的最高峰，可說是「北回之巔」，此次照片徵集，強調「視角」多樣性，除可從西半部平原，分享日常生活的玉山眺望，更鼓勵從南部、東部等地視角，捕捉玉山與群峰矗立於雲海的壯闊景象。

玉管處也說，照片不限拍攝器材與年代，即便舊照片掃描也可參加，只要投稿就有機會獲得宣導品，此外還將選出30件獨特視角作品，每件提供5000元圖片使用費，讓民眾成為推廣國土之美的重要一員。

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