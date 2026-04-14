響應世界公共運輸日 宜蘭推市區公車3天免費搭乘

宜蘭縣政府響應世界公共運輸日，推市區公車3天免費搭乘優惠。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府響應聯合國訂定的4月17日第一屆世界公共運輸日，縣府交通處今天（14日）宣布，17日到19日全縣市區公車免費搭乘，鼓勵民眾使用大眾運輸，實踐永續觀光與綠色生活。

此外，4月14日到5月3日期間，搭乘台灣好行礁溪線（綠11）、冬山河線（綠21）的旅客，掃描車內專屬QR Code，並完成手機門號登入及填寫問卷，每支門號可領取1杯咖啡，限量1121杯，送完為止。

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縣府交通處長黃志良說，聯合國將今年4月17日訂為首屆世界公共運輸日，宜蘭縣政府結合免費乘車與加碼送咖啡，鼓勵大家多利用公共運輸，至於3天的免費搭乘優惠，限定宜蘭縣市區公車，其他像是公路客運、太平山專車、國道客運不在優惠範圍。

針對今年世界公共運輸日，宜蘭縣政府也推出年度主題旅遊套票「輕奢好行」，整合礁溪、冬山河2大旅遊軸線，打造兼具放鬆與文化體驗的深度行程。礁溪線主打溫泉療癒、飯店下午茶，適合追求身心紓壓的旅人；冬山河線結合傳統藝術、手作體驗，展現濃厚的在地生活風格。

相關網址請見︰

礁溪線旅遊套票、冬山河線。

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