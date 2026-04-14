為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    響應世界公共運輸日 宜蘭推市區公車3天免費搭乘

    2026/04/14 16:09 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣政府響應世界公共運輸日，推市區公車3天免費搭乘優惠。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府響應世界公共運輸日，推市區公車3天免費搭乘優惠。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府響應聯合國訂定的4月17日第一屆世界公共運輸日，縣府交通處今天（14日）宣布，17日到19日全縣市區公車免費搭乘，鼓勵民眾使用大眾運輸，實踐永續觀光與綠色生活。

    此外，4月14日到5月3日期間，搭乘台灣好行礁溪線（綠11）、冬山河線（綠21）的旅客，掃描車內專屬QR Code，並完成手機門號登入及填寫問卷，每支門號可領取1杯咖啡，限量1121杯，送完為止。

    縣府交通處長黃志良說，聯合國將今年4月17日訂為首屆世界公共運輸日，宜蘭縣政府結合免費乘車與加碼送咖啡，鼓勵大家多利用公共運輸，至於3天的免費搭乘優惠，限定宜蘭縣市區公車，其他像是公路客運、太平山專車、國道客運不在優惠範圍。

    針對今年世界公共運輸日，宜蘭縣政府也推出年度主題旅遊套票「輕奢好行」，整合礁溪、冬山河2大旅遊軸線，打造兼具放鬆與文化體驗的深度行程。礁溪線主打溫泉療癒、飯店下午茶，適合追求身心紓壓的旅人；冬山河線結合傳統藝術、手作體驗，展現濃厚的在地生活風格。

    相關網址請見︰

    礁溪線旅遊套票冬山河線

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播