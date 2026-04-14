嘉義海淡廠環評初審過關 承諾每季1次牡蠣監測

嘉義縣布袋海水淡化廠選在布袋商港北堤外填海造陸。（資料照）

為因應氣候變遷、大南方新矽谷及產業園區開發等，嘉義地區用水需求增加，水利署推動嘉義海淡廠計畫，今天於第2次環評初審過關，承諾每季進行1次牡蠣養殖監測。

環境部今天召開「嘉義海水淡化廠興建計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

請繼續往下閱讀...

本案開發單位為經濟部水利署南區水資源分署，規劃於嘉義縣布袋鎮布袋商港北防波堤內側興建海水淡化廠，用地約6公頃，包含「海水淡化廠房及相關附屬設施」、「取排水設施」及「廠區植栽綠地」等。

布袋商港北防波堤內側現況為海域，將填海造陸，施工作業期間預計於民國118年6月完成填築作業，海淡廠興建立即進入施工階段；預估海水淡化廠將於121年完工產水，產水規模每天10萬立方公尺。

開發單位指出，嘉義地區現況每日供水規模約35.8萬噸，需求約32萬噸，然而未來納入大南方新矽谷及產業園區用水成長需求增加，預估130年每日需水量約42.4萬噸。

首次初審會議時，環評委員建議應加強施工、營運期間對鄰近牡蠣養殖業的影響評估，今天更進一步要求施工、營運期間牡蠣養殖監測頻率每季1次，釐清變化狀態。

環委並要求施工土石方挖填平衡、土石方不外運，堆置高度以不超過3公尺為限。

開發單位承諾遵照辦理。本案通過初審，將送環評大會審查。

另外，環委也建議海淡廠鹵水應該從戰略物質、淨零減碳的方向，評估本案為鹵水再利用示範的可行性。開發單位回應，將與國立陽明交通大學及工研院合作，針對鹵水資源化進行研究。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法