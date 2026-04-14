為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最暖母親節！雲林5/9萬人洗腳孝親 邀玖壹壹開唱助陣

    2026/04/14 16:03 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣將在母親節前夕5月9日在虎尾縣立田徑場舉辦雲林人之夜活動，有萬人孝親洗腳，還邀請「雲林之友」玖壹壹開唱。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣將在母親節前夕5月9日在虎尾縣立田徑場舉辦雲林人之夜活動，有萬人孝親洗腳，還邀請「雲林之友」玖壹壹開唱。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣將在母親節前夕5月9日在虎尾縣立田徑場舉辦雲林人之夜活動，有萬人孝親洗腳、雲林良品市集，還有大型晚會，邀請「雲林之友」玖壹壹及許富凱、胡凱兒等歌手演出。

    雲林縣府今（14）日召開雲林人之夜萬人洗腳記者會，雲林縣長張麗善、議長黃凱率領多位議員到場，玖壹壹成員洋蔥、健志驚喜出席，其中健志兒子剛滿1歲，他說，未來會幫孩子準備母親節卡片，至少寫到孩子4歲。

    張麗善指出，5月是溫馨月份，將邀請縣內國小五、六年級孩子及他們的父母親、祖父母一起參與萬人洗腳，孩子彎腰洗腳表達對父母生育、養育之恩。

    張麗善說，雲林從2020年在校園推動禮義廉恥，將品格教育向下扎根，未來長大進入社會大染缸能堅守自己心中的愛與善，堅定自己的毅志，勇敢對毒品、暴力說不，讓社會更祥和、溫馨。

    縣府民政處表示，雲林人之夜活動5月9日下午2點在雲林縣立田徑場登場，2點起有雲林良品市集、4點至5點為萬人洗腳儀式、6點半至9點20分為晚會，由雲林子弟黃鐙輝主持，邀請許富凱、胡凱兒、黃子軒、山平快、蔡義德及雲林愛樂室內合唱團、霹靂布袋戲及順武堂武術協會等人演出，壓軸為「雲林之友」玖壹壹。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播