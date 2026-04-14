最暖母親節！雲林5/9萬人洗腳孝親 邀玖壹壹開唱助陣

雲林縣將在母親節前夕5月9日在虎尾縣立田徑場舉辦雲林人之夜活動，有萬人孝親洗腳，還邀請「雲林之友」玖壹壹開唱。（記者黃淑莉攝）

雲林縣將在母親節前夕5月9日在虎尾縣立田徑場舉辦雲林人之夜活動，有萬人孝親洗腳、雲林良品市集，還有大型晚會，邀請「雲林之友」玖壹壹及許富凱、胡凱兒等歌手演出。

雲林縣府今（14）日召開雲林人之夜萬人洗腳記者會，雲林縣長張麗善、議長黃凱率領多位議員到場，玖壹壹成員洋蔥、健志驚喜出席，其中健志兒子剛滿1歲，他說，未來會幫孩子準備母親節卡片，至少寫到孩子4歲。

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張麗善指出，5月是溫馨月份，將邀請縣內國小五、六年級孩子及他們的父母親、祖父母一起參與萬人洗腳，孩子彎腰洗腳表達對父母生育、養育之恩。

張麗善說，雲林從2020年在校園推動禮義廉恥，將品格教育向下扎根，未來長大進入社會大染缸能堅守自己心中的愛與善，堅定自己的毅志，勇敢對毒品、暴力說不，讓社會更祥和、溫馨。

縣府民政處表示，雲林人之夜活動5月9日下午2點在雲林縣立田徑場登場，2點起有雲林良品市集、4點至5點為萬人洗腳儀式、6點半至9點20分為晚會，由雲林子弟黃鐙輝主持，邀請許富凱、胡凱兒、黃子軒、山平快、蔡義德及雲林愛樂室內合唱團、霹靂布袋戲及順武堂武術協會等人演出，壓軸為「雲林之友」玖壹壹。

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