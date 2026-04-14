寵物醫療糾紛頻傳 台中農業局4/7起試辦「醫療糾紛溝通平台」

多位市議員要求善用「寵物醫療糾紛溝通平台」，減少獸醫師與飼主的不信任。（記者蘇金鳳攝）

台灣人愈來愈多養毛小孩，寵物醫療糾紛也頻頻發生；民進黨多位市議員指出，台中市寵物犬貓飼養總數達27萬6352隻，對於日益增加的寵物醫療糾紛，市府應該協助處理；農業局長李逸安表示，4月7日起試辦「寵物醫療糾紛溝通平台」，會持續辦理下去。

市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳俞融、蕭隆澤今天在市議會關切寵物業設置規定、動物用藥新制，及近期開辦的寵物醫療糾紛溝通平台運作。

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張芬郁指出，台中寵物犬貓飼養總數27萬6352隻，次於新北和高雄，排行全台第三，民眾視毛小孩為家人，生病也就醫，醫糾問題也常發生，農業局有無相關因應措施。

張芬郁並表示，由於民眾會想買名犬，因此寵物養殖場也增加，而毛小孩受虐情況也有聞，根據統計，2023年至2025年農業局動保處受理通報與動物相關的案件，年年增加，3年多達8405件，要求輔導業者經營寵物繁殖場時，加強隔音和通風設備，讓毛小孩有舒適的空間。

張芬郁和謝家宜並指出，由於爭議過大，動物用藥新制無法如期在今年7月上路，農業部公告可以供寵物使用的701項人用藥品品項，目前只有144件完成申請登錄，要求農業局簡化行政稽查流程，讓獸醫師有更專業自主的用藥權限，並於發生糾紛時，善用寵物醫療糾紛溝通平台。

市議員陳雅惠表示，「動物用藥新制」制度仍在調整中，若配套未能同步到位，恐影響第一線獸醫在急診與特殊情況下的用藥選擇，進一步衝擊臨床判斷與飼主信任，「寵物醫療糾紛溝通平台」的功能要發揮，減少雙方的糾紛。

農業局長李逸安表示，「寵物醫療糾紛溝通平台」試辦中。（記者蘇金鳳攝）

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