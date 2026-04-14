嘉縣螢火蟲大爆發 縣府推23處賞螢秘境

阿里山林鐵鐵道螢火蟲美景。（圖由嘉義縣政府提供）

嘉義縣進入賞螢季節，縣文化觀光局推生態旅遊，精選梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉及番路鄉23處賞螢秘境，規劃多元體驗路線，為推廣親子賞螢，推出注音版導覽摺頁，參與賞螢導覽行程可獲得螢光大使「獨角龍豆豆&豆比」紀念貼紙，讓親子在賞螢過程瞭解生態保護的重要性。

縣府今舉辦「螢光奇緣」宣傳記者會，縣長翁章梁宣布嘉義賞螢季啟動，「禮物盒劇團」演出短劇，宣導賞螢規範如「紅光照地面、不吵、不抓螢火蟲」等原則；翁章梁邀請家長帶孩子到嘉義山區喝咖啡、品好茶、入住特色民宿，體驗獨特的人文風情，透過賞螢活動增進親子感情。

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翁章梁說，台灣有60多種螢火蟲，阿里山地區種類高達40多種，種類數量為全台之冠，阿里山林鐵獨特的地景結合點點螢光，更是攝影愛好者每年必訪的目的地，也是親子探索自然、生態學習的最佳場域；今年活動強調「生態教育保護」與「低干擾旅遊」，遊客入住賞螢點合作民宿可免費索取注音版導覽摺頁，引導親子遊客以減光行動降低生態干擾，讓孩子從小學習尊重環境。

縣文化觀光局表示，賞螢秘境有適合親子同行的步道、融合在地文化的部落及具特色的鐵道行程，滿足不同族群需求，並推出11處賞螢導覽活動，透過完整且深入的解說，引導遊客以正確方式親近自然，落實低干擾、重保護的永續觀光精神；詳細賞螢點及導覽資訊，可上嘉義縣文化觀光局官網或臉書粉絲專頁查詢。

梅山鄉梨園寮車站螢火蟲美景。（圖由嘉義縣政府提供）

「禮物盒劇團」演出短劇，宣導賞螢規範。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁與各業者歡迎民眾賞螢。（記者林宜樟攝）

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