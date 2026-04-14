高雄國中技藝競賽530名選手角逐165獎項脫穎而出

高雄國中技藝競賽，鳥松國中同學邱雯琳拿下商業與管理職群中英文文書處理主題第一名。（高市教育局提供）

高雄市114學年度國中技藝教育學生技藝競賽，今年從5809名參與技藝教育課程的學生，遴選530名優秀選手參賽，165位同學脫穎而出拿下佳績。

其中，榮獲電子應用主題第一名的青年國中尹熙瑞，他從看不懂電路板，到站上第一名的頒獎台，用毅力寫下自己的故事，讓技職教育綻放耀眼光芒。

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尹熙瑞回憶初次接觸電子元件，曾對複雜的電路與線路一度感到迷惘，歷程頻遭遇瓶頸，但他並未退縮，而是投入大量時間反覆研究與練習，終於成功戰勝自己，迎得佳績。

鳥松國中同學邱雯琳則拿到商業與管理職群中英文文書處理主題第一名，她表示，自入選正式選手後，即展開密集且規律的訓練計畫，將打字練習、題目複習與學科準備融入日常生活，並善用零碎時間反覆練習，在長時間投入下，不僅提升專注力，也強化應試能力，榮獲第一名為國中生涯留下難忘且美好的回憶，將更加堅定邁向技職的信心。

教育局副局長吳文靜也勉勵學生持續精進技藝、勇敢逐夢，表示任何專業技術只要用心學習與累積，皆能成為開創未來的重要基石，期許同學積極參與各項技藝活動，開創屬於自己的舞台，也希望更多教師能投入技職教育行列。

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