夫走過鼻咽癌化療低谷 婦人淚謝白沙屯媽祖成心靈支柱

丈夫走過鼻咽癌化療低谷，婦人淚謝白沙屯媽祖成心靈支柱。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

被稱為「粉紅超跑」的白沙屯拱天宮往北港朝天宮徒步進香，目前已往南抵達彰化縣境，媽祖婆從出發迄今過程中，一名女香燈腳緊緊跟隨媽祖婆鑾轎，她更分享丈夫罹癌，媽祖婆在她最無助的時候安定心靈，以及醫生積極治療，丈夫如今體內無癌細胞故事。

該位女香燈腳說，去年11月因先生診斷出鼻咽癌，在她最無助的時候，她除了找專業的醫生治療先生，她也祈求白沙屯媽祖，讓丈夫「大病化小病，小病化無病」，女香燈腳說，「當時媽祖非常慈悲地馬上答應我，就給我一個聖杯，然後願意把祂桌上的貢茶讓我帶回家給我先生喝，讓我心安定非常非常多」。她也說，當下感動到跪哭到無法控制自己。她也強調，並非哭著求媽祖幫忙，是感動媽祖婆的無私，未要求任何回報。

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該名香燈腳丈夫經醫生診斷可能為鼻咽癌四期，進一步治療後檢查，醫生竟然說為三期，再進行治療就好，且治療的過程非常平順，讓丈夫不用受很多苦，讓她非常感謝媽祖對全家的疼愛。

女香燈腳分享，丈夫經過治療，今年3月份，進一步的檢查之後，體內完全沒有癌細胞，「感謝醫生、感恩媽祖對我們的幫助，不管是對丈夫的身體，還有心理上的慰藉」。

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