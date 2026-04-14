澎管處i-center行動旅服 提供旅客即時且溫馨的服務

大型活動不缺席！澎管處也提供i-center行動旅服。（澎管處提供）

為提供便捷、快速的觀光資訊與各項旅遊指南予國內外旅客，打造更友善、貼心且具互動感的旅遊體驗，澎湖國家風景區管理處執行交通部觀光署「i-center行動旅服推廣計畫」，在4月至9月的每週六、日下午於「澎湖休憩園區線」提供旅遊諮詢與文宣摺頁服務。

此外，配合旅遊旺季及熱門活動，也將在「2026澎湖國際海上花火節」與「2026澎湖追風音樂燈光節」期間，於「馬公商圈熱點線」設點，協助遊客了解活動資訊、場地導引與旅遊建議。

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澎管處郭振陵處長表示，「行動旅服」的目的是將遊客中心的旅遊諮詢服務擴大延伸到更多旅客集中的地點，提供5大「SMART」服務，包括熱點分享、地圖文宣、協助拍照、推薦遊程、旅遊諮詢。行動服務人員則由穿著亮黃色「i」背心的解說員與志工組成，身上配備澎湖旅遊資料、簡易醫藥包等實用物品，在天人湖、菊苑、丑丑館、中正路、中正路郵局等熱門地點提供最即時且溫馨的協助；誠摯歡迎蒞臨澎湖旅遊，只要在現場看到行動旅服人員，隨時都可以主動詢問任何旅遊問題。

澎管處提供i-center行動旅服，為遊客提供最佳服務。（澎管處提供）

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