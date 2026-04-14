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    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖進彰化 交通部長陳世凱揹這個引熱議

    2026/04/14 15:17 記者湯世名／彰化報導
    交通部長陳世凱帶來「勇腳貼布」送給香燈腳。（記者湯世名攝）

    交通部長陳世凱帶來「勇腳貼布」送給香燈腳。（記者湯世名攝）

    白沙屯媽祖鑾轎今天（14日）在萬人簇擁下進入彰化市，交通部長陳世凱也揹著行動氣象儀視察進香交通狀況。陳世凱指出，今年包括台鐵、高鐵與公路都加入進香疏運，12日當天高鐵苗栗站創下進出旅客人數紀錄，香燈腳參與相當踴躍；16日在北港朝天宮也會透過公共運輸系統，讓香燈腳可以搭乘公共運輸，安全的進香與回家，他並盛讚今年交通運輸會愈來愈好。

    陳世凱今天揹著行動氣象儀在彰化市省道台一線中山路分送「勇腳貼布」、「永保安康」的車票給香燈腳，受到香燈腳們熱情索取。陳世凱說，他所揹的行動氣象儀，每分鐘都會更新酷熱指數，讓香燈腳可以知道在行走途中如果太熱就要記得躲太陽避暑。過去大家比較不習慣公共運輸，這兩年交通部加入疏運，讓香燈腳都可以透過公共運輸系統來參與進香活動，交通運輸會愈來愈好。

    媽祖鑾轎今天下午進入彰化市，彰化警分局在大度橋頭迎接，沿途爆滿香燈腳跟隨媽祖鑾轎行進；下午3點在彰化市中山路受到沿路信眾熱情歡迎，並沿途鑽轎腳。

    交通部長陳世凱帶來「勇腳貼布」送給香燈腳。（記者湯世名攝）

    交通部長陳世凱帶來「勇腳貼布」送給香燈腳。（記者湯世名攝）

    香燈腳進入彰化市區場面壯觀。（記者湯世名攝）

    香燈腳進入彰化市區場面壯觀。（記者湯世名攝）

    白沙屯媽祖鑾轎今天下午在彰化市時大批信眾鑽轎腳。（翻攝白沙屯媽祖網路電視）

    白沙屯媽祖鑾轎今天下午在彰化市時大批信眾鑽轎腳。（翻攝白沙屯媽祖網路電視）

    香燈腳在彰化市區行走相當有秩序。（記者湯世名攝）

    香燈腳在彰化市區行走相當有秩序。（記者湯世名攝）

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