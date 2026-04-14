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    首頁 > 生活

    屏東東港鎮跨海參訪馬公回收體系 港區與離島治理交流成焦點

    2026/04/14 15:14 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市長黃健忠致贈伴手禮，給來訪屏東東港鎮公所人員。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠致贈伴手禮，給來訪屏東東港鎮公所人員。（馬公市公所提供）

    屏東縣東港鎮公所辦理「資源回收業務參訪暨文康活動」，今（14）日由鎮長黃禎祥率隊抵澎，行程首站即前往馬公市公所清潔隊參訪交流，透過實地觀摩與意見交換，了解馬公市在資源回收分類、場區配置及作業管理等各面向的推動情形。

    東港鎮為漁業重鎮，港區作業頻繁，結合觀光人潮帶動，回收物種類多元且處理量持續增加，對清潔隊分類效率與作業管理形成實質壓力。此次由鎮長黃禎祥率隊，議員方文正一同參與，除鎮公所人員外，並結合承辦人員及隊員約60人共同參與。

    馬公市公所由清潔隊長曾鈺秦進行業務簡報，說明資源回收分類機制、場區運作模式及改善規劃，讓參訪團隊掌握從制度設計到實際執行的整體流程。

    馬公市長黃健忠表示，馬公市受限於腹地條件，資源回收場區長期面臨空間不足及作業動線受限等問題，對清潔隊日常運作形成壓力，市公所近年已著手檢討作業流程，並透過場區整體規劃逐步改善現場環境。

    東港鎮長黃禎祥表示，東港以黑鮪魚、櫻花蝦及油魚子聞名，漁業活動帶動下，回收項目與作業型態相對多元，對清潔隊執行面形成不同挑戰。此次實地觀摩馬公市在有限空間下的規劃經驗，有助於東港鎮未來的調整方向。

    屏東東港鎮派員跨海抵澎，進行資源回收參訪暨文康活動。（馬公市公所提供）

    屏東東港鎮派員跨海抵澎，進行資源回收參訪暨文康活動。（馬公市公所提供）

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