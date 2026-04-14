松山機場啟用「One ID」！ 報到→登機可一路刷臉通過

台北國際航空站今天宣布啟用「One ID」智慧旅運服務。（圖由民航局提供）

民航局今天（14日）宣布，台北國際航空站啟用「One ID」智慧旅運服務，導入智慧化與自動化設施，優化旅客報到、行李託運、通關及登機流程，旅客報到後直到登機可一路「刷臉」，節省大約30%時間。

國際民航組織（ICAO）近年積極推動生物辨識系統，而依據台北站所做的服務品質調查，超過8成5旅客期待自助服務及生物辨識通關，顯示現代旅客除重視飛航安全外，台北站也開始著手建構「一次註冊、全程刷臉」之服務模式。

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台北站主任鄭堅中指出，松山機場整體智慧服務整合了自助報到、自助行李託運（SBD）、人臉辨識（One ID）及電子閘門（e-Gate）等智慧化設施。旅客完成生物辨識註冊後，即可於託運、通關、貴賓室及登機等各環節透過人臉辨識快速通行，有效縮短等候時間，提升整體流程順暢度。

鄭堅中表示，參考國際趨勢，新加坡、香港、東京羽田等機場在推動智慧旅運服務過程，都由機場經營人主導，而松山機場自2019年試辦One ID後的經驗也顯示，機場如能掌握旅客報到系統等資訊介接，有助服務推動並降低成本。

松山機場在決定推動智慧旅運服務後，在規劃階段即由站方整合航空公司、地勤、航警需求後主導對外招商。計畫自2023年6月啟動規劃，去年招商與建置，整體推動歷時約2年多。目前人臉辨識與各處電子閘門已於本月正式上線，自助行李託運設備也將於測試完成後陸續啟用。

有關註冊方式，鄭堅中表示，旅客可在報到櫃檯或自助報到機辦理報到時，透過讀取護照晶片，將護照照片轉換為識別值並與登機證綁定，完成人臉註冊程序；完成註冊後，直至登機，全程可透過人臉辨識完成。已透過航空公司APP完成報到之旅客，也可在管制區入口電子閘門進行註冊。

對於部分旅客可能擔心的個資問題，鄭堅中強調，為確保旅客個人資料安全，旅客資訊僅限於搭機流程使用，並於航班起飛後24小時內自動刪除，不作長期保存。同時，系統依政府資安規範建置，並通過相關安全檢測與防護機制，確保資料安全無虞。

民航局表示，松山機場作為台灣智慧旅運的先行示範點，未來將觀察運作成效，評估推廣至全台其他國際機場的可行性。

台北國際航空站今天宣布啟用「One ID」智慧旅運服務。（圖由民航局提供）

台北國際航空站今天宣布啟用「One ID」智慧旅運服務。（圖由民航局提供）

台北國際航空站今天宣布啟用「One ID」智慧旅運服務。（圖由民航局提供）

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