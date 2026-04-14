為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東車站無障礙動線受阻 陳瑩要求台鐵立即改善

    2026/04/14 15:14 記者黃明堂／台東報導
    立委陳瑩（粉色外套）今天到台東車站勘查無障礙設施。（記者黃明堂翻攝）

    立委陳瑩（粉色外套）今天到台東車站勘查無障礙設施。（記者黃明堂翻攝）

    立委陳瑩接獲身障者與台東縣議員黃治維陳情，指出台東火車站右側機車停車場及周邊動線，存在多項無障礙設施不足問題，嚴重影響輪椅族及推嬰兒車民眾通行權益。陳瑩隨即邀集台鐵、台東縣政府交通及養護工程處及警察局辦理現地會勘，要求相關單位立即檢討改善，保障基本通行安全。

    陳情指出，身障者乘坐輪椅自台東車站出站後，往左前方經過機車停車場時，不僅入口設有柵欄，還有約20公分高的階檻，導致輪椅根本無法進入；若欲前往距離最近的汽車停車格（安和路101巷），連接道路的兩處通道亦設有約15公分高的階檻，加上通道經常遭違規停放機車占據，使通行空間形同封閉，整體環境對身障者及推嬰兒車民眾極不友善。

    陳瑩表示，公共運輸場站應以無障礙通行為基本原則，現況卻出現設施阻礙與管理不足的雙重問題，顯示相關單位在規劃與執行上仍有檢討空間。她要求台鐵應全面盤點台東車站內外無障礙動線與通行空間，儘速改善高低落差設施，確保輪椅族能順利進出；同時請縣府交養處儘速劃設清楚交通標線與導引設施，警察局加強取締違規停車，落實通道淨空，確保身障者通行權益。

    陳情內容同時反映夜間照明不足問題。陳瑩指出，車站周邊照明攸關旅客安全，要求台鐵一併全面檢討照明設備配置與亮度，針對動線死角進行補強，提升夜間行走安全性。無障礙環境不僅是設施問題，更是基本人權，將持續追蹤改善進度，打造更友善、安全的台東交通環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播