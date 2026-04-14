深化韓國市場合作 中市府與真航空攜手主力旅行社踩線中台灣

韓國大型旅行社主管等踩線團，走訪高美濕地。（觀旅局提供）

台中市觀光旅遊局聯合韓國真航空，邀請13位韓國大型旅行社產品經理與營業主管等來台踩線交流，觀旅局長陳美秀並代表市府出席餐會，與韓方業者就旅遊趨勢、產品包裝及航線發展交換意見，展現深化合作與穩定送客的共識。

陳美秀表示，這次踩線團由韓國真航空聯合Hana Tour、Mode Tour、Lotte Tour、Kyowon Tour及Verygood Tour等大型旅行社產品經理與營業主管組成，皆為韓國旅遊市場產品規劃及銷售的關鍵決策人員，並由真航空釜山區營業主管隨行，此行將影響中台灣旅遊商品上架及送客規模，具高度指標性意義。

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陳美秀說，台中近年推動國際觀光，已由單點推廣轉為具策略性的市場經營布局，透過踩線交流帶動產品開發與送客機制，逐步擴展多元國際市場。去年以日本直航帶動人流成效，建立航線與市場連動模式；東南亞市場則透過長期深耕，持續邀請菲律賓、越南、新加坡及馬來西亞等國旅行業者來台踩線，促進產品轉化並累積穩定合作基礎。

觀旅局表示，市府持續整合中台灣觀光資源，強化區域旅遊品牌，並以「市場開拓、產品深化、產業鏈整合」為核心策略，穩健推進國際觀光布局。

踩線團來台4天3夜，串聯台中與中部地區重要觀光資源，景點涵蓋逢甲夜市、彩虹村、高美濕地、宮原眼科、九族文化村、阿里山、日月潭等指標景點，從都會風貌、文化底蘊到自然景觀，展現中台灣多元且具國際吸引力的觀光特色。

觀旅局強調，韓國為台中重要國際客源市場之一，未來將持續透過航空公司、旅行業者及地方資源整合，深化跨國合作關係，吸引更多國際旅客走進台中。

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