勞動節連假快到了！ 高公局建議這些時段上國道「免塞車」

勞動節連續假期國道收費措施。（圖由高公局提供）

今年勞動節首次成為全國放假日及連假，交通部高速公路局參考歷年相似特性連假，預期連假前兩天是南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。

公路局說明，假期間出遊人潮大增，國道易有壅塞情形，呼籲用路人可多利用國道客運、台鐵及高鐵等大眾運輸工具，若仍有自行開車需求，可參考國道好走時段，避開壅塞。

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一、5月1及2日南向：

（一）西部國道建議早上6時前或中午12時後出發。

（二）國道5號建議早上5時前或下午5時後出發。

二、5月2及3日北向：

（一）西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發。

（二）國道5號建議早上9時前出發。

另外，為分散尖峰車流，勞動節連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0～5時暫停收費等措施。高公局表示，自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。

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