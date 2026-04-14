兒托法三讀！衛福部1年內訂20項子法 新增居托人員違規記點制度

立法院今日三讀通過「兒童托育服務法（兒托法）」，立法院副院長江啟臣敲下議事槌。（記者劉信德攝）

立法院今日三讀通過「兒童托育服務法（兒托法）」，衛福部社家署副署長張美美表示，「兒托法」明定托育機構應保存影像30天，並落實異地備份，也新增居家托育人員違規記點制度，相關內容與其他施行細節將以子法訂定，衛福部會在未來1年內邀集相關團體討論，完成相關條文擬定。

張美美指出，「兒托法」總計6章、94條，包含提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待（照顧）案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共化托育機構等5大面向，衛福部也將於1年內陸續完成約20部子法，實際上路時間則由行政院訂定。

請繼續往下閱讀...

對於外界關注的兒少不當對待相關內容，張美美表示，「兒托法」明定托育機構應裝設監視錄影設備，至少保存30日並將影像上傳至雲端異地備份保全證據，實際管理細節、調閱規範與隱私保障等內容，則會在後續以子法詳細說明，衛福部也將邀集相關團體與第一線工作人員進行討論。

張美美也提到，「兒托法」提高違法人員及托育機構處罰強度，並新增居家托育人員違規記點制度，細節與違規樣態也將由子法規範，其中考量母法要求居家托育人員應「專心托育」，未來應會將訪視輔導員前往查核時，居家托育人員沒能落實相關原則或要求的情況列入記點範圍。

此外，張美美強調，居家托育人員違規記點制度給予居家托育人員改善機會，但若計點達到一定程度，也會有相應的罰則，最嚴重的情況下，可能吊銷其執照。

另張美美表示，公共托育部分，衛福部會加速布建公共化托育機構回應家長期待，會放寬公有不動產以無償方式提供非營利性質法人使用，運用學校餘裕空間辦理托育機構免予變更使用執照，加速公共化托育機構設置，希望托育機構公私比自現行3:7提升至4:6，目前也已經請各縣市協助盤點可用空間。

衛福部次長呂建德則指出，「兒托法」為我國未滿2歲兒童照顧制度奠定重要法制基礎，也因應家庭結構與照顧需求的多元化發展，將「公共托育家園」正式納入法制，並新增社區互助式、部落互助式及職場互助式等多元托育型態，提供家長更具彈性與可近性的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法