10天過後將採收二崙西瓜傳災情 瓜農：50年頭次遇到

二崙李姓瓜農向縣長張麗善等人說明西瓜植株因泡水枯萎死亡，接近成熟的西瓜外觀完好但裡面不甜沒味道，已無收獲價值。（記者黃淑莉攝）

4月初雲林連下3天大雨，除造成收成中的大蒜泡水受災，近日又傳出二崙地區西瓜植株死亡，剩10天可採收的西瓜無法收成，雲林縣府今（14）日邀集相關單位四方會勘，縣長張麗善表示，縣府將函請農業部公告二崙西瓜辦理農業天然災害現金救助。

張麗善、縣府農業處長魏勝德與農糧署、台南區農業改良場人員今天到二崙濁水溪高灘地西瓜田勘災，立委張嘉郡及縣議員李明哲、廖偉晴等人也到場關心。

請繼續往下閱讀...

李姓瓜農指著枯死的西瓜植株無奈說，連下3天大雨田間積水，植株泡水，太陽曝曬後枯萎，外觀看起來正常的西瓜，剖開果肉沒有甜度，已無法收成，1.8公頃大約損失大約有4、5成。

李姓瓜農80歲母親指出，種西瓜50年頭一次遇到清明落大雨，先前還開心今年難得蜜蜂數量多不用人工授粉，沒想到老天不給飯吃，竟在收成前連下多天大雨，整園無法收成，成本已投入20多萬元，看到兒子心情沮喪，她還安慰他看開一點。

台南區農業改良場斗南分場長陳俊仁說，西瓜越大植株越怕泡水，泡到水整株枯萎死亡，現勘的瓜田地勢較低，損失約3、4成左右，還要再多看幾處，確定受災情況是否達救助標準。

張麗善表示，雲林西瓜種植面積472公頃，其中二崙有118公頃最多，4月初連下多日大雨，造成二崙有部分瓜田受災，依規定受損面積達5%就可報天然災害救助，初步統計二崙已有15公頃受災，受損率超過4成，遇到急速暴雨沒辦法，但希望針對受災瓜農可以給予救助，以免農民血本無歸。

張嘉郡說，濁水溪沿岸的西瓜是全台品質最好，口感、甜度都最佳，連續大雨造成部分瓜田無法收成，希望中央能給予補助，未受損的瓜田保持好品質，開園能賣好價格，讓消費者吃得到好吃的西瓜。

二崙濁水溪高灘地的西瓜田部分在4月初連續3天大雨時積水，植株泡水枯萎死亡，損失逾3、4成。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法