為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    朴子市具人文或歷史風貌區域 開放申請民宿登記

    2026/04/14 14:31 記者林宜樟／嘉義報導
    朴子知名地標朴子水道配水塔。（記者林宜樟攝）

    朴子知名地標朴子水道配水塔。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣朴子市有豐富的文化資產如朴子水道配水塔、配天宮及東石郡役所等，但住宿空間不足，難以擴大觀光效益，為提升住宿量能，縣府公告「嘉義縣朴子市具有人文或歷史風貌之區」範圍，區域內建築物可依「民宿管理辦法」申請設立民宿。

    嘉義縣文化觀光局說明，朴子市擁有豐富歷史底蘊，包括配天宮媽祖文化、水道頭文創聚落、梅嶺美術館等，具備發展特色民宿潛力。

    朴子市原本只有「非都市土地範圍」可申請民宿，劃設人文歷史風貌區後，範圍內的都市計畫區也可申請民宿，期望吸引更多居民將自家閒置空間轉化為具溫度的民宿，讓遊客能留在朴子「過一晚」，體驗慢遊嘉義。

    文觀局長徐佩鈴表示，為協助有意投入民宿經營的民眾申請，文化觀光局委託專業顧問公司進行個別輔導，日前舉辦「民宿設立登記說明會」，針對民眾最關心的建築物使用執照、消防設備等實務問題一一解惑，安排專業人員提供一對一諮詢服務。

    徐佩鈴說，有意經營民宿，且符合民宿管理辦法相關規定者，可檢具相關文件向嘉義縣文化觀光局提出申請，或洽詢05-3628123轉390，由專業團隊協助。

    嘉義縣文化觀光局舉辦「民宿設立登記說明會」。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣文化觀光局舉辦「民宿設立登記說明會」。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣文化觀光局劃設人文歷史風貌區。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣文化觀光局劃設人文歷史風貌區。（嘉義縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播