朴子市具人文或歷史風貌區域 開放申請民宿登記

朴子知名地標朴子水道配水塔。（記者林宜樟攝）

嘉義縣朴子市有豐富的文化資產如朴子水道配水塔、配天宮及東石郡役所等，但住宿空間不足，難以擴大觀光效益，為提升住宿量能，縣府公告「嘉義縣朴子市具有人文或歷史風貌之區」範圍，區域內建築物可依「民宿管理辦法」申請設立民宿。

嘉義縣文化觀光局說明，朴子市擁有豐富歷史底蘊，包括配天宮媽祖文化、水道頭文創聚落、梅嶺美術館等，具備發展特色民宿潛力。

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朴子市原本只有「非都市土地範圍」可申請民宿，劃設人文歷史風貌區後，範圍內的都市計畫區也可申請民宿，期望吸引更多居民將自家閒置空間轉化為具溫度的民宿，讓遊客能留在朴子「過一晚」，體驗慢遊嘉義。

文觀局長徐佩鈴表示，為協助有意投入民宿經營的民眾申請，文化觀光局委託專業顧問公司進行個別輔導，日前舉辦「民宿設立登記說明會」，針對民眾最關心的建築物使用執照、消防設備等實務問題一一解惑，安排專業人員提供一對一諮詢服務。

徐佩鈴說，有意經營民宿，且符合民宿管理辦法相關規定者，可檢具相關文件向嘉義縣文化觀光局提出申請，或洽詢05-3628123轉390，由專業團隊協助。

嘉義縣文化觀光局舉辦「民宿設立登記說明會」。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局劃設人文歷史風貌區。（嘉義縣政府提供）

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