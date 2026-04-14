竹縣勞工大學今天宣布開課 4900多個學員席次統統免費

新竹縣勞工大學今天宣布第5屆開課啦！4900多個學員席次統統免費。（記者黃美珠攝）

第5屆新竹縣勞工大學今天由副縣長陳見賢宣布「開課啦」！今年除開辦160堂、約可服務4800人次的「職能永續學院」系列課程，也另針對想創業當老闆的人開了4堂「微型創業經營輔導計畫」，最重要的是，這些課程統統免費！且年滿15歲以上的民眾都能報名。

縣府勞工處長湯紹堂說，職能永續的課程依數位充電、創新創業、達人分享、職涯發展4個主題，規劃：AI應用、短影音創作、社群經營、品牌行銷、創業資金規劃以及簡報表達等，當今職場上很常見且必須的技術，另也提供芳香療癒、健康保健、在地文化體驗等，提供更多面向的選擇；全年160堂，可望服務4800人次，竹北、新豐、寶山、新埔、五峰都有開課。

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創業培力方面有4堂課，每堂名額30人。課程導入創業資金規劃、募資策略、創業計畫書的撰寫等，幫有意轉換跑道的勞工建立創業基礎能力，透過實際創業者到場分享，讓學員學習怎麼把腦中的創意轉化為具體可行的商業模式。

值得一提的是，創業培力會提供一對一諮詢的創業輔導，幫學員釐清創業方向、盤點資源並進行媒合轉介。而當前火紅的AI科技，更將在課程中導入相關應用，像是：內容創作、影像製作、行銷工具等。

另對：活動企劃、文案寫作、芳療產業、整復產業、調酒師以及咖啡師體驗、電商直播產業等新興產業，也安排有職場體驗講座，提升大家對新興行業的認識，了解創業所需的技能和知識。

新竹縣勞工大學今天宣布第5屆開課啦！4900多個學員席次統統免費。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢實際了解，微型創業的勞工朋友實戰成果。（記者黃美珠攝）

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