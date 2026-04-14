「8888」能否拍出更高價？ 台東監理站4/21-23標售普通重機車牌

今年台東將拍賣車牌。（台東監理站提供）

台東監理站4月21日上午9時起至4月23日上午9時止將辦理普通重型機車（代碼PJL）第1次網路車牌公開標售，去年牌照數字「8888」拍出2萬1千元，只是這價格已經連續2年「卡關」，這也讓監理單位期待這次競標結果。

台東監理站站長王文強表示，本次標售分為3個等級競標，第1級號牌為4碼同號如8888、9999，第2級號牌為雙雙對對及前小後大如6688、8899及步步高升如5678、6789。

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而第1級號牌競標當然最為激烈，雖然狀況不比汽車車牌競標動輒10多萬元以上，但攀升的競標價為國庫帶來更高收入，同時也讓人好奇這次到底會拍出多少價錢。

只是，去年與前年同樣是號碼「8888」為最高價，得標金額同樣落在2萬1千元，比之2023年以1萬5千元拍定已有2年價格未波動，究竟2萬1千元是「天花板」或是「接下來的樓地板」，還需等宣布後知曉。

台東監理站也表示，第3級號牌為第1、2級招標牌照號碼以外之號碼，前述等級說明僅供參考，實際號碼依標售為準，請有意競標者特別留意，有關招標底價標準請參考「公路證照及監理規費收費辦法」。

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