台南捷運藍線 高架景觀衝擊天際線受關注

未來平實站是藍線與綠線交會節點，城市天際線改變將更明顯。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運進度最快的第1期藍線進入關鍵審議階段，總經費327.31億元，綜合規劃已獲核定，目前基本設計工程經費由中央審查中。現勘聚焦B06東門路口站及B04平實轉運站，東門路口轉彎設計提出兩案，平面過彎雖降速較多，但量體較小、較不壓迫景觀；疊式過彎則可維持行車性能，採3層高架、恐達15樓高，對城市天際線影響較大。

行政院公共工程委員會主委陳金德今率隊現勘並召開審議會議，若順利通過，將可接續辦理招標，工程正式邁入實質推動。

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平實站未來為藍、綠線轉乘節點，藍線在下、綠線高架於上，整體高度更高；加上中華東路地下大型管線密布，且台灣地震頻繁，結構安全與施工風險亦成關注重點。審查委員提醒，須審慎評估並加強與地方溝通，此外，地方也關心施工植栽與保存移植。

交通局長王銘德表示，完成現勘並同步啟動招標前準備，待中央核定後將儘速公告。立委王定宇建議先行處理地下管線與排水箱涵，改善水壓與淹水問題，地面工程採預鑄工法以減少影響；立委林俊憲則關注中央預算儘速核定，直言台南為六都中最後推動捷運的城市，更需加快腳步。

陳金德指出，台南作為AI科技與文化重鎮，交通建設須同步升級，今日會議可視為「捷運最後1哩路」，待審查通過後，市府可依核定內容力拚年底前完成發包，讓台南捷運藍線正式邁入實質建設階段。

疊式過彎方案，過彎降速較少，但3層高架方式設計，結構量體較大，具視覺壓迫。（南市交通局供）

中華東路與東門路口平面過彎方案示意圖，結構量體較小，可降低視覺壓迫感，但是經費多。（南市交通局提供）

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