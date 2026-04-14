苗縣加速豪雨災後補助追蹤 鍾東錦要求各單位動起來協助受災戶

位在苗栗縣政府第一辦公大樓旁的苗栗市親子館，預計7月中旬開幕。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府今（14日）召開縣務會議，對於本月初的豪雨災情補助，縣長鍾東錦關心後續受災戶補助受理情形，指示水利，民政等相關單位，加強水資源疏洪、分流、引水等政策，並請鄉鎮市公所關注轄內受災村里，追蹤補助進度，社會處積極協助各地送件申請，農損部分也請農業處從寬認定。

鍾東錦也關心位在苗縣府第一辦公大樓旁的苗栗市親子館進度，社會處長張國棟說明，苗栗市親子館設有親子遊戲空間、圖書閱覽室、親子課程教室、托育空間，以及哺乳室等友善設施，正進行館內裝潢工程，預定7月初試營運、7月中開幕，托嬰中心開放60位名額，其中依照縣長指示留10％名額給縣府員工，減輕員工育兒負擔。

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鍾東錦也關心銅鑼鄉國有山林遭棄10噸廢棄物案，請檢警追查行為人外，也將請勞青處召集相關公會向業者宣導相關政策，以免受罰、破壞環境。另針對豪雨沖刷土石導致通霄社區民宅遭沖毀，造成災情部分，鍾東錦也請檢警單位全力追查，並請相關單位清除社區後方違規堆置的土地，杜絕後患。

苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中，緊盯本月初豪雨災情受災戶補助，要求各單位儘速辦理。（苗縣府提供）

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