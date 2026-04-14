為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣加速豪雨災後補助追蹤 鍾東錦要求各單位動起來協助受災戶

    2026/04/14 14:10 記者張勳騰／苗栗報導
    位在苗栗縣政府第一辦公大樓旁的苗栗市親子館，預計7月中旬開幕。（記者張勳騰攝）

    位在苗栗縣政府第一辦公大樓旁的苗栗市親子館，預計7月中旬開幕。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府今（14日）召開縣務會議，對於本月初的豪雨災情補助，縣長鍾東錦關心後續受災戶補助受理情形，指示水利，民政等相關單位，加強水資源疏洪、分流、引水等政策，並請鄉鎮市公所關注轄內受災村里，追蹤補助進度，社會處積極協助各地送件申請，農損部分也請農業處從寬認定。

    鍾東錦也關心位在苗縣府第一辦公大樓旁的苗栗市親子館進度，社會處長張國棟說明，苗栗市親子館設有親子遊戲空間、圖書閱覽室、親子課程教室、托育空間，以及哺乳室等友善設施，正進行館內裝潢工程，預定7月初試營運、7月中開幕，托嬰中心開放60位名額，其中依照縣長指示留10％名額給縣府員工，減輕員工育兒負擔。

     

    鍾東錦也關心銅鑼鄉國有山林遭棄10噸廢棄物案，請檢警追查行為人外，也將請勞青處召集相關公會向業者宣導相關政策，以免受罰、破壞環境。另針對豪雨沖刷土石導致通霄社區民宅遭沖毀，造成災情部分，鍾東錦也請檢警單位全力追查，並請相關單位清除社區後方違規堆置的土地，杜絕後患。

    苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中，緊盯本月初豪雨災情受災戶補助，要求各單位儘速辦理。（苗縣府提供）

    苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中，緊盯本月初豪雨災情受災戶補助，要求各單位儘速辦理。（苗縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播