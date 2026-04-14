桃警鑑識科技助離散15年遺骨歸鄉 清明節前夕迎來奇蹟

桃警透過鑑識科技，助離散15年遺骨歸鄉。（警方提供）

桃園市王姓男子2011年失蹤後音訊全無，15年來家人從未放棄尋找，近日向市警局平鎮分局報案求助，警方透過鑑識科技與鍥而不捨的努力，終於在今年清明節前夕迎來奇蹟，讓流落荒野的無名屍骨得以復歸，家人也終於結束漫長的尋親路。

王男已失聯15年，家人近期向平鎮警分局報案請求協尋，桃警團隊秉持同理心與不放棄任何希望的精神重啟調查，並獲家屬同意採集檢體鑑驗，經過鑑識人員細心分析比對，赫然發現這份檢體與2023年9月在新屋區海邊叢林內發現的無名屍骨具備一等親的血緣關係，確認該遺骨是家人苦尋多年的老父親。

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警方表示，這次成功鑑定的關鍵在桃警鑑定技術與法醫研究所的合作，運用「2組Y染色體及21組體染色體人類短片段重複序列基因分析」，在微小的基因片段中精準鎖定親緣關係，為冰冷的遺骨找回名字，用科技的溫暖化解了家屬15年的哀愁。

桃市警察局長廖恆裕表示，「讓生者安心，往生者安息」，是桃警團隊不變的使命，每一個失蹤人口案件背後，都是一個家庭的破碎與企盼，警察局除了持續針對易走失高風險族群推廣指紋、DNA及人臉生物特徵自願建檔，更鼓勵失蹤者家屬進行DNA採樣，藉由鑑識科技協助身分確認，桃警團隊將持續為達成民眾每一份團圓的希望努力，民眾若欲找尋失蹤親人，可向所屬警察分局防治組或偵查隊申請DNA採樣。

桃警透過鑑識科技，助離散15年遺骨歸鄉。（警方提供）

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